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Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок
Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок
Верховный суд разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям без масок. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:20
2020-12-02T16:36
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Верховный суд разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям без масок.Суд пришел к такому выводу после рассмотрения административного иска смоленской организации по защите прав потребителей. Истец оспаривал рекомендации Минпромторга, согласно которым магазины могут проинформировать клиентов без средств индивидуальной защиты о необходимости соблюдения обязательных требований, а в случае их несогласия, не вступая в конфликт с покупателем, вправе отказать ему в обслуживании на кассе и вызвать представителей органов внутренних дел.Как заявил истец, такие требования противоречат Гражданскому кодексу и закону о защите прав потребителей. С этим не согласились представитель министерства и прокурор. В итоге суд встал на сторону ответчиков.Как указал Верховный суд, методические рекомендации "направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок

15:20 02.12.2020 (обновлено: 16:36 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель и продавец в рыбном отделе гипермаркета "Лента" в период пандемии коронавируса в Новосибирске
Покупатель и продавец в рыбном отделе гипермаркета Лента в период пандемии коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Верховный суд разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям без масок.
Суд пришел к такому выводу после рассмотрения административного иска смоленской организации по защите прав потребителей. Истец оспаривал рекомендации Минпромторга, согласно которым магазины могут проинформировать клиентов без средств индивидуальной защиты о необходимости соблюдения обязательных требований, а в случае их несогласия, не вступая в конфликт с покупателем, вправе отказать ему в обслуживании на кассе и вызвать представителей органов внутренних дел.
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Эксперт рассказал, когда большая часть населения перестанет носить маски
Как заявил истец, такие требования противоречат Гражданскому кодексу и закону о защите прав потребителей. С этим не согласились представитель министерства и прокурор. В итоге суд встал на сторону ответчиков.

"Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, <...> вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ", — отмечается в решении инстанции.

Как указал Верховный суд, методические рекомендации "направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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