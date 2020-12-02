https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587355562.html

Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок

Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок

Верховный суд разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям без масок. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:20

2020-12-02T15:20

2020-12-02T16:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585547920_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_812c6329fd47ee1242e84f65620fba7a.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Верховный суд разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям без масок.Суд пришел к такому выводу после рассмотрения административного иска смоленской организации по защите прав потребителей. Истец оспаривал рекомендации Минпромторга, согласно которым магазины могут проинформировать клиентов без средств индивидуальной защиты о необходимости соблюдения обязательных требований, а в случае их несогласия, не вступая в конфликт с покупателем, вправе отказать ему в обслуживании на кассе и вызвать представителей органов внутренних дел.Как заявил истец, такие требования противоречат Гражданскому кодексу и закону о защите прав потребителей. С этим не согласились представитель министерства и прокурор. В итоге суд встал на сторону ответчиков.Как указал Верховный суд, методические рекомендации "направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201201/maski--1587161140.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество