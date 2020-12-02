Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок
15:20 02.12.2020 (обновлено: 16:36 02.12.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель и продавец в рыбном отделе гипермаркета "Лента" в период пандемии коронавируса в Новосибирске
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Верховный суд разрешил магазинам отказывать в обслуживании покупателям без масок.
Суд пришел к такому выводу после рассмотрения административного иска смоленской организации по защите прав потребителей. Истец оспаривал рекомендации Минпромторга, согласно которым магазины могут проинформировать клиентов без средств индивидуальной защиты о необходимости соблюдения обязательных требований, а в случае их несогласия, не вступая в конфликт с покупателем, вправе отказать ему в обслуживании на кассе и вызвать представителей органов внутренних дел.
Как заявил истец, такие требования противоречат Гражданскому кодексу и закону о защите прав потребителей. С этим не согласились представитель министерства и прокурор. В итоге суд встал на сторону ответчиков.
"Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, <...> вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ", — отмечается в решении инстанции.
Как указал Верховный суд, методические рекомендации "направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки".
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