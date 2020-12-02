https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587354726.html
Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19
Украинский врач Андрей Пеньков назвал самый опасный период болезни для пациентов с COVID-19. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:15
2020-12-02T15:15
2020-12-02T15:59
распространение нового коронавируса
андрей пеньков
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинский врач Андрей Пеньков назвал самый опасный период болезни для пациентов с COVID-19.По его словам, особое внимание стоит обратить на 9-10 день, когда появляется одышка и проявляется острый респираторный дистресс-синдром. Как пояснил медик, такая ситуация, как правило, связана не с бактериальными процессами, а с гиперреакцией иммунной системы."Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни – госпитализация чаще всего необходима именно в это время", — отметил Пеньков в интервью lb.ua.Специалист подчеркнул, что именно на второй неделе у пациента могут возникать новые иммунологические изменения в крови и наблюдается рост показателей всех реактивных маркеров воспаления.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587281815.html
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РИА Новости
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андрей пеньков , коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинский врач Андрей Пеньков назвал самый опасный период болезни для пациентов с COVID-19.
По его словам, особое внимание стоит обратить на 9-10 день, когда появляется одышка и проявляется острый респираторный дистресс-синдром. Как пояснил медик, такая ситуация, как правило, связана не с бактериальными процессами, а с гиперреакцией иммунной системы.
"Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни – госпитализация чаще всего необходима именно в это время", — отметил Пеньков в интервью lb.ua
.
Специалист подчеркнул, что именно на второй неделе у пациента могут возникать новые иммунологические изменения в крови и наблюдается рост показателей всех реактивных маркеров воспаления.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.