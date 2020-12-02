https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587354726.html

Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19

Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19

Украинский врач Андрей Пеньков назвал самый опасный период болезни для пациентов с COVID-19. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:15

2020-12-02T15:15

2020-12-02T15:59

распространение нового коронавируса

андрей пеньков

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинский врач Андрей Пеньков назвал самый опасный период болезни для пациентов с COVID-19.По его словам, особое внимание стоит обратить на 9-10 день, когда появляется одышка и проявляется острый респираторный дистресс-синдром. Как пояснил медик, такая ситуация, как правило, связана не с бактериальными процессами, а с гиперреакцией иммунной системы."Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни – госпитализация чаще всего необходима именно в это время", — отметил Пеньков в интервью lb.ua.Специалист подчеркнул, что именно на второй неделе у пациента могут возникать новые иммунологические изменения в крови и наблюдается рост показателей всех реактивных маркеров воспаления.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587281815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей пеньков , коронавирус covid-19, здоровье - общество