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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587339150.html
Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом
Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом
Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом, говорится в исследовании израильских ученых, опубликованном на портале... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:03
2020-12-02T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
израиль
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом, говорится в исследовании израильских ученых, опубликованном на портале ScienceDirect.По словам одного из авторов работы, доктора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов.Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.Во-вторых, большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса.Ученые отмечают, что в случае с такими пациентами также действует социальный фактор.Медики считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586056445.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, израиль, в мире

Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом

14:03 02.12.2020 (обновлено: 16:45 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом, говорится в исследовании израильских ученых, опубликованном на портале ScienceDirect.
По словам одного из авторов работы, доктора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов.
Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.
Во-вторых, большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса.
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Ученые отмечают, что в случае с такими пациентами также действует социальный фактор.

"Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены", — объяснил Мерзон.

Медики считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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