https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587339150.html

Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом

Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом

Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом, говорится в исследовании израильских ученых, опубликованном на портале... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:03

2020-12-02T14:03

2020-12-02T16:45

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше подвержены риску заражения коронавирусом, говорится в исследовании израильских ученых, опубликованном на портале ScienceDirect.По словам одного из авторов работы, доктора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов.Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.Во-вторых, большинство астматиков используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса.Ученые отмечают, что в случае с такими пациентами также действует социальный фактор.Медики считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586056445.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

израиль

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