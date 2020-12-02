https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587291564.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Ненецком АО - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:46

2020-12-02T10:46

2020-12-02T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

республика дагестан

республика алтай

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Ненецком АО - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,2%, 2. Республика Алтай - 0,5%, 3. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан - 0,6%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

ненецкий автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

республика алтай

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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