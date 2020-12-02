https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587291564.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Ненецком АО - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:46
2020-12-02T10:46
2020-12-02T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
республика дагестан
республика алтай
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587018780_0:143:3134:1906_1400x0_80_0_0_f8f351f5d347c69ee2203cf0dbc783f5.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Ненецком АО - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0,2%, 2. Республика Алтай - 0,5%, 3. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан - 0,6%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
ненецкий автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587018780_202:0:2933:2048_1400x0_80_0_0_ba461abf1ebcc2936e0e6bbaca5b1146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, ханты-мансийский автономный округ, республика дагестан, республика алтай, общество