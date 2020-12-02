https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587290581.html
В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки
От осложнений коронавируса в России умерли еще 589 человек, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:43
2020-12-02T10:43
2020-12-02T14:29
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. От осложнений коронавируса в России умерли еще 589 человек, сообщили в оперативном штабе.Это рекорд по смертности за сутки. В частности, 82 смерти зарегистрировали в Санкт-Петербурге, 75 — в Москве, 32 — в Подмосковье, 26 — в Ростовской области, 20 — в Красноярском крае, 17 — в Иркутской области. Днем ранее зафиксировали 569 смертей от COVID-19. Число инфицированных выросло на 25 345 человек. Накануне сообщалось о 26 402 новых случаях. Пятый день подряд этот показатель ниже 27 тысяч (максимум был зафиксирован 27 ноября — 27 543 случая).Общее количество выявленных носителей вируса достигло 2 347 401. Умерли более 41 тысячи человек, вылечились свыше 1,8 миллиона. Темп прироста снизился до 1,1 процента.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 62,8 миллиона инфицированных, а согласно статистике американского Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 64 миллионам. Почти полтора миллиона человек умерли.Больше всего заболевших в США — 13,2 миллиона, затем в списке ВОЗ следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587281815.html
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