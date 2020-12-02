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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587290581.html
В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки
От осложнений коронавируса в России умерли еще 589 человек, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:43
2020-12-02T14:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. От осложнений коронавируса в России умерли еще 589 человек, сообщили в оперативном штабе.Это рекорд по смертности за сутки. В частности, 82 смерти зарегистрировали в Санкт-Петербурге, 75 — в Москве, 32 — в Подмосковье, 26 — в Ростовской области, 20 — в Красноярском крае, 17 — в Иркутской области. Днем ранее зафиксировали 569 смертей от COVID-19. Число инфицированных выросло на 25 345 человек. Накануне сообщалось о 26 402 новых случаях. Пятый день подряд этот показатель ниже 27 тысяч (максимум был зафиксирован 27 ноября — 27 543 случая).Общее количество выявленных носителей вируса достигло 2 347 401. Умерли более 41 тысячи человек, вылечились свыше 1,8 миллиона. Темп прироста снизился до 1,1 процента.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 62,8 миллиона инфицированных, а согласно статистике американского Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 64 миллионам. Почти полтора миллиона человек умерли.Больше всего заболевших в США — 13,2 миллиона, затем в списке ВОЗ следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки

10:43 02.12.2020 (обновлено: 14:29 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в карантинном центре в Коммунарке
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. От осложнений коронавируса в России умерли еще 589 человек, сообщили в оперативном штабе.
Это рекорд по смертности за сутки. В частности, 82 смерти зарегистрировали в Санкт-Петербурге, 75 — в Москве, 32 — в Подмосковье, 26 — в Ростовской области, 20 — в Красноярском крае, 17 — в Иркутской области. Днем ранее зафиксировали 569 смертей от COVID-19.
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
09:53Распространение нового коронавируса
Врачи предупредили о требующем трансплантации легких последствии COVID-19
Число инфицированных выросло на 25 345 человек. Накануне сообщалось о 26 402 новых случаях. Пятый день подряд этот показатель ниже 27 тысяч (максимум был зафиксирован 27 ноября — 27 543 случая).
Общее количество выявленных носителей вируса достигло 2 347 401. Умерли более 41 тысячи человек, вылечились свыше 1,8 миллиона. Темп прироста снизился до 1,1 процента.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 62,8 миллиона инфицированных, а согласно статистике американского Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 64 миллионам. Почти полтора миллиона человек умерли.
Больше всего заболевших в США — 13,2 миллиона, затем в списке ВОЗ следуют Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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