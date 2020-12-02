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Врачи предупредили о требующем трансплантации легких последствии COVID-19
Врачи предупредили о требующем трансплантации легких последствии COVID-19
COVID-19 может вызывать серьезные повреждения легких, требующие трансплантации органов. Соответствующая статья опубликована в журнале Science Translational... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:53
2020-12-02T09:53
2020-12-02T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
чикаго
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. COVID-19 может вызывать серьезные повреждения легких, требующие трансплантации органов. Соответствующая статья опубликована в журнале Science Translational Medicine.Специалисты из Чикаго обнаружили необратимые повреждения в уникальных эпителиальных клетках KRT17 в ткани легких больных COVID-19. Такие же изменения были зафиксированы у пациентов с терминальной стадией фиброза легких.По словам одного из авторов исследования, доктора Скотта Будингера, профессора и руководителя отделения легочной медицины и реанимации в Северо-Западном университете, у этой группы пациентов, как и при фиброзе, легочная ткань становится "толстой и жесткой", что затрудняет получение кислорода."Мы предоставляем явные доказательства того, что COVID-19 может вызвать необратимое повреждение легких у некоторых пациентов, для которых трансплантация легких является единственной надеждой на выживание", — сказал руководитель исследования доктор Анкит Бхарат.В мире зафиксировали более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, 1,4 миллиона человек скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, чикаго
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
COVID-19 может вызывать серьезные повреждения легких, требующие трансплантации органов. Соответствующая статья опубликована в журнале Science Translational Medicine
.
Специалисты из Чикаго обнаружили необратимые повреждения в уникальных эпителиальных клетках KRT17 в ткани легких больных COVID-19. Такие же изменения были зафиксированы у пациентов с терминальной стадией фиброза легких.
По словам одного из авторов исследования, доктора Скотта Будингера, профессора и руководителя отделения легочной медицины и реанимации в Северо-Западном университете, у этой группы пациентов, как и при фиброзе, легочная ткань становится "толстой и жесткой", что затрудняет получение кислорода.
"Мы предоставляем явные доказательства того, что COVID-19 может вызвать необратимое повреждение легких у некоторых пациентов, для которых трансплантация легких является единственной надеждой на выживание", — сказал руководитель исследования доктор Анкит Бхарат.
В мире зафиксировали более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, 1,4 миллиона человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.