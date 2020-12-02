Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587281815.html
Врачи предупредили о требующем трансплантации легких последствии COVID-19
Врачи предупредили о требующем трансплантации легких последствии COVID-19
COVID-19 может вызывать серьезные повреждения легких, требующие трансплантации органов. Соответствующая статья опубликована в журнале Science Translational... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:53
2020-12-02T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
чикаго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587294128_0:124:3422:2048_1400x0_80_0_0_f9acd22c2a8a9b333791b65db7e8fdb0.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. COVID-19 может вызывать серьезные повреждения легких, требующие трансплантации органов. Соответствующая статья опубликована в журнале Science Translational Medicine.Специалисты из Чикаго обнаружили необратимые повреждения в уникальных эпителиальных клетках KRT17 в ткани легких больных COVID-19. Такие же изменения были зафиксированы у пациентов с терминальной стадией фиброза легких.По словам одного из авторов исследования, доктора Скотта Будингера, профессора и руководителя отделения легочной медицины и реанимации в Северо-Западном университете, у этой группы пациентов, как и при фиброзе, легочная ткань становится "толстой и жесткой", что затрудняет получение кислорода."Мы предоставляем явные доказательства того, что COVID-19 может вызвать необратимое повреждение легких у некоторых пациентов, для которых трансплантация легких является единственной надеждой на выживание", — сказал руководитель исследования доктор Анкит Бхарат.В мире зафиксировали более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, 1,4 миллиона человек скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587294128_335:0:3066:2048_1400x0_80_0_0_5277f0ca764f84d1d089aac0797f01bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, чикаго

Врачи предупредили о требующем трансплантации легких последствии COVID-19

09:53 02.12.2020 (обновлено: 13:07 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. COVID-19 может вызывать серьезные повреждения легких, требующие трансплантации органов. Соответствующая статья опубликована в журнале Science Translational Medicine.
Специалисты из Чикаго обнаружили необратимые повреждения в уникальных эпителиальных клетках KRT17 в ткани легких больных COVID-19. Такие же изменения были зафиксированы у пациентов с терминальной стадией фиброза легких.
По словам одного из авторов исследования, доктора Скотта Будингера, профессора и руководителя отделения легочной медицины и реанимации в Северо-Западном университете, у этой группы пациентов, как и при фиброзе, легочная ткань становится "толстой и жесткой", что затрудняет получение кислорода.
"Мы предоставляем явные доказательства того, что COVID-19 может вызвать необратимое повреждение легких у некоторых пациентов, для которых трансплантация легких является единственной надеждой на выживание", — сказал руководитель исследования доктор Анкит Бхарат.
В мире зафиксировали более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, 1,4 миллиона человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧикаго
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Ученые объяснили, почему выпив люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Лента новостейМолния