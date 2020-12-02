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В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю вновь выросло почти на четыре миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:44
2020-12-02T08:44
2020-12-02T08:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю вновь выросло почти на четыре миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, по состоянию на 29 ноября в мире было зафиксировано свыше 61,8 миллиона случаев заражения COVID-19. При этом рост на прошедшей неделе был немного ниже, чем неделей ранее – 3 935 330 против 4 060 891.Число скончавшихся пациентов с начала пандемии превысило 1,4 миллиона. За прошлую неделю скончались более 69 тысяч человек. Согласно данным организации, наибольший рост летальных случаев был отмечен на прошлой неделе в Северной и Южной Америках.Начиная с сентября, число случаев заражения COVID-19 еженедельно превышало показатели предыдущей недели и достигало рекордных значений.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю вновь выросло почти на четыре миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
).
По данным ВОЗ, по состоянию на 29 ноября в мире было зафиксировано свыше 61,8 миллиона случаев заражения COVID-19. При этом рост на прошедшей неделе был немного ниже, чем неделей ранее – 3 935 330 против 4 060 891.
Число скончавшихся пациентов с начала пандемии превысило 1,4 миллиона. За прошлую неделю скончались более 69 тысяч человек. Согласно данным организации, наибольший рост летальных случаев был отмечен на прошлой неделе в Северной и Южной Америках.
Начиная с сентября, число случаев заражения COVID-19 еженедельно превышало показатели предыдущей недели и достигало рекордных значений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф