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Биолог предупредила о преждевременном старении переболевших COVID-19
Биолог предупредила о преждевременном старении переболевших COVID-19
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью РИА Новости назвала преждевременное старение организма одним из... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:49
2020-12-02T05:49
распространение нового коронавируса
владислав жемчугов
александр карабиненко
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью РИА Новости назвала преждевременное старение организма одним из вероятных последствий коронавируса даже в легкой форме.Специалист ссылается на результаты работы группы врачей, в ходе которой обследовались перенесшие COVID-19 в умеренной и мягкой форме.Биолог поделилась мнением, что коронавирусная инфекция "забирает ресурсы и приближает старость". При этом она подчеркнула, что последствия заболевания требуют более детального изучения.Восстановление легких после COVID-19Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал в интервью радио Sputnik, что легкие человека самостоятельно регенерируются после перенесенного коронавируса. При этом если не мешать организму, пройдет полный процесс их восстановления.Врач подчеркнул, что курящий человек не дает легким возможности восстановиться. В таком случае это не просто вредная привычка, а медленное самоубийство.По словам Карабиненко, в среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года. Многое зависит от состояния иммунитета и физической формы человека.Способ борьбы с последствиями болезниЧтобы избавиться от последствий коронавирусной инфекции, переболевшим следует заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. Таким советом с РИА Новости поделился доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов."Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все", — отметил специалист.Эксперт подчеркнул, что программу реабилитации после коронавируса следует разрабатывать в зависимости от того, как человек болел, в каком состоянии, а также с учетом его возраста.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владислав жемчугов, александр карабиненко, анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Биолог предупредила о преждевременном старении переболевших COVID-19

05:49 02.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении госпиталя COVID-19
Медицинские работники в приемном отделении госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью РИА Новости назвала преждевременное старение организма одним из вероятных последствий коронавируса даже в легкой форме.
Специалист ссылается на результаты работы группы врачей, в ходе которой обследовались перенесшие COVID-19 в умеренной и мягкой форме.
"Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40", — рассказала Баранова.
Биолог поделилась мнением, что коронавирусная инфекция "забирает ресурсы и приближает старость". При этом она подчеркнула, что последствия заболевания требуют более детального изучения.
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Восстановление легких после COVID-19

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал в интервью радио Sputnik, что легкие человека самостоятельно регенерируются после перенесенного коронавируса. При этом если не мешать организму, пройдет полный процесс их восстановления.
Врач подчеркнул, что курящий человек не дает легким возможности восстановиться. В таком случае это не просто вредная привычка, а медленное самоубийство.
По словам Карабиненко, в среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года. Многое зависит от состояния иммунитета и физической формы человека.
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Способ борьбы с последствиями болезни

Чтобы избавиться от последствий коронавирусной инфекции, переболевшим следует заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. Таким советом с РИА Новости поделился доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все", — отметил специалист.
Эксперт подчеркнул, что программу реабилитации после коронавируса следует разрабатывать в зависимости от того, как человек болел, в каком состоянии, а также с учетом его возраста.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладислав ЖемчуговАлександр КарабиненкоАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
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