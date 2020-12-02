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"На пределе": скорая помощь в США пожаловалась на проблемы из-за COVID-19
"На пределе": скорая помощь в США пожаловалась на проблемы из-за COVID-19
Американская ассоциация скорой помощи сообщила, что система экстренной медицинской помощи в США находится "на пределе" на фоне ситуации с COVID-19, передает... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T04:29
2020-12-02T07:00
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Американская ассоциация скорой помощи сообщила, что система экстренной медицинской помощи в США находится "на пределе" на фоне ситуации с COVID-19, передает телеканал NBC News.Ассоциация также сообщила в своем письме, что работникам скорой помощи по всей стране необходимо 2,62 миллиарда долларов - около 43 500 долларов на каждую из примерно 60 тысяч служб скорой помощи, которые реагируют на звонки службы экстренной помощи "911". Отмечается, что, несмотря на постоянные запросы Ассоциации скорой помощи о поддержке, они не получили ничего, кроме 350 миллионов долларов в апреле."По сравнению с тем, что получили другие (ведомства), известные нам в сфере здравоохранения, это лишь маленькая часть", - приводит телеканал слова сотрудника скорой помощи из Нью-Йорка Хэнана Коэна.Сотрудники скорой помощи вместе с тем сообщают, что число случаев коронавируса по всей стране растет и нынешняя волна настолько же серьезна, насколько она была серьезна для экстренных служб, оказывающих медпомощь в Нью-Йорке, в марте и апреле.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, москва, нью-йорк (город), сша, в мире

"На пределе": скорая помощь в США пожаловалась на проблемы из-за COVID-19

04:29 02.12.2020 (обновлено: 07:00 02.12.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / John Minchillo
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Американская ассоциация скорой помощи сообщила, что система экстренной медицинской помощи в США находится "на пределе" на фоне ситуации с COVID-19, передает телеканал NBC News.
"Система экстренной медицинской помощи "911" во всех штатах находится на пределе возможностей. Без дополнительной помощи она, по всей видимости, будет разрушена", - приводит телеканал письмо ассоциации, направленное в министерство здравоохранения и социальных служб США.
Ассоциация также сообщила в своем письме, что работникам скорой помощи по всей стране необходимо 2,62 миллиарда долларов - около 43 500 долларов на каждую из примерно 60 тысяч служб скорой помощи, которые реагируют на звонки службы экстренной помощи "911". Отмечается, что, несмотря на постоянные запросы Ассоциации скорой помощи о поддержке, они не получили ничего, кроме 350 миллионов долларов в апреле.
"По сравнению с тем, что получили другие (ведомства), известные нам в сфере здравоохранения, это лишь маленькая часть", - приводит телеканал слова сотрудника скорой помощи из Нью-Йорка Хэнана Коэна.
Сотрудники скорой помощи вместе с тем сообщают, что число случаев коронавируса по всей стране растет и нынешняя волна настолько же серьезна, насколько она была серьезна для экстренных служб, оказывающих медпомощь в Нью-Йорке, в марте и апреле.
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