https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587262925.html

В США рассказали, кого необходимо привить от COVID-19 в первую очередь

В США рассказали, кого необходимо привить от COVID-19 в первую очередь

Консультативный комитет по практике иммунизации при министерстве здравоохранения США рекомендовал в первую очередь привить от COVID-19 сотрудников медицинских... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:27

2020-12-02T02:27

2020-12-02T02:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения сша

сша

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Консультативный комитет по практике иммунизации при министерстве здравоохранения США рекомендовал в первую очередь привить от COVID-19 сотрудников медицинских учреждений и пожилых людей, живущих в домах престарелых.В ходе голосования во вторник эксперты комитета высказались в поддержку рекомендации относительно первостепенной вакцинации медработников и пожилых людей из домов престарелых. За данную рекомендацию проголосовали 13 человек, один высказался против.Ранее министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что американцы могут начать получать вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna до Рождества, которое отмечается в стране 25 декабря.Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при этом для предотвращения тяжелого течения COVID-19 эффективность вакцины составила 100%.Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре также сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587078044.html

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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения сша, сша, в мире