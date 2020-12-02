В США рассказали, кого необходимо привить от COVID-19 в первую очередь
02:27 02.12.2020 (обновлено: 02:39 02.12.2020)
© REUTERS / PfizerИспытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Консультативный комитет по практике иммунизации при министерстве здравоохранения США рекомендовал в первую очередь привить от COVID-19 сотрудников медицинских учреждений и пожилых людей, живущих в домах престарелых.
В ходе голосования во вторник эксперты комитета высказались в поддержку рекомендации относительно первостепенной вакцинации медработников и пожилых людей из домов престарелых. За данную рекомендацию проголосовали 13 человек, один высказался против.
"Предварительная рекомендация заключается в том, что, когда вакцина против COVID-19 будет одобрена Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и рекомендована Консультативным комитетом по практике иммунизации (ACIP), вакцинация на начальном этапе ... должна быть предложена медработникам и людям, живущим в домах престарелых", - заявил по итогам голосования председатель консультативного комитета Хосе Ромеро.
Ранее министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что американцы могут начать получать вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna до Рождества, которое отмечается в стране 25 декабря.
Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при этом для предотвращения тяжелого течения COVID-19 эффективность вакцины составила 100%.
Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре также сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.
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