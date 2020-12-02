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https://ria.ru/20201202/knigi-1587325087.html
Названы самые популярные книги десятилетия
Названы самые популярные книги десятилетия
Российский маркетплейс Ozon составил топ-10 самых продаваемых книг в интернете за последние 10 лет, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:11
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культура
россия
ozon
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский маркетплейс Ozon составил топ-10 самых продаваемых книг в интернете за последние 10 лет, говорится в сообщении компании.Маркетплейс проанализировал продажи книг с 2010 по 2020 годы. "Самая продаваемая книга десятилетия - "Хочу и буду" психолога Михаила Лабковского. С момента выхода в 2017 году на Ozon ее купили больше 100 тысяч раз", - отмечается в релизе.Второе место в топе заняла книга "7 навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови. В сообщении добавляется, что за 10 лет наблюдений она единственная не выходила из топа и пользовалась стабильно высоким спросом на протяжении всего периода.Третьей в топ-10 стала книга "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской. Четвертое место присвоили книге "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, которая стала лидером по продажам на Ozon среди художественных книг.В середине списка, на пятом и шестом местах, соответственно, находятся книги "Пиши, сокращай" совместного авторства Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой и "После трех лет уже поздно" Масару Ибуки. На седьмом месте - книга "Подсознание может все" Джона Кехо, далее следует "Альбом по развитию речи для самых маленьких" Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой. Две последние строчки топ-10 по версии Ozon заняли "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" Адель Фабер и Элейн Мазлиш.Согласно релизу, общее количество заказов с книгами на Ozon за десять месяцев 2020 года выросло на 40% год к году, а продажи документальной прозы (нон-фикшн) в последние 5 лет увеличились в 2,5 раза по сравнению с периодом 2010-2015 годов.
https://ria.ru/20201119/kniga-1585341757.html
https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html
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россия, ozon

Названы самые популярные книги десятилетия

13:11 02.12.2020 (обновлено: 13:13 02.12.2020)
 
© Fotolia / falcnКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Fotolia / falcn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский маркетплейс Ozon составил топ-10 самых продаваемых книг в интернете за последние 10 лет, говорится в сообщении компании.
Маркетплейс проанализировал продажи книг с 2010 по 2020 годы. "Самая продаваемая книга десятилетия - "Хочу и буду" психолога Михаила Лабковского. С момента выхода в 2017 году на Ozon ее купили больше 100 тысяч раз", - отмечается в релизе.
Второе место в топе заняла книга "7 навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови. В сообщении добавляется, что за 10 лет наблюдений она единственная не выходила из топа и пользовалась стабильно высоким спросом на протяжении всего периода.
Третьей в топ-10 стала книга "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской. Четвертое место присвоили книге "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, которая стала лидером по продажам на Ozon среди художественных книг.
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19 ноября, 13:37Культура
Названа самая популярная детская книга десятилетия
В середине списка, на пятом и шестом местах, соответственно, находятся книги "Пиши, сокращай" совместного авторства Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой и "После трех лет уже поздно" Масару Ибуки. На седьмом месте - книга "Подсознание может все" Джона Кехо, далее следует "Альбом по развитию речи для самых маленьких" Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой. Две последние строчки топ-10 по версии Ozon заняли "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" Адель Фабер и Элейн Мазлиш.
Согласно релизу, общее количество заказов с книгами на Ozon за десять месяцев 2020 года выросло на 40% год к году, а продажи документальной прозы (нон-фикшн) в последние 5 лет увеличились в 2,5 раза по сравнению с периодом 2010-2015 годов.
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