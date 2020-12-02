От Водолазкина до Салли Руни. Какие книжки выбрать перед Новым годом
08:00 02.12.2020 (обновлено: 15:34 02.12.2020)
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Галина Нилова. Международную ярмарку интеллектуальной литературы Non/fiction, которая должна была открыться в Гостином дворе, перенесли на март, но издательства по традиции приурочили самые громкие премьеры именно к началу декабря. Наиболее любопытные новинки — от последнего романа Евгения Водолазкина до дебютного Салли Руни — в обзоре РИА Новости, составленном с учетом мнений экспертов.
"Оправдание острова" Евгения Водолазкина
© издательство АСТОбложка книги "Оправдание Острова" Евгения Водолазкина
© издательство АСТ
Обложка книги "Оправдание Острова" Евгения Водолазкина
Новый роман автора "Авиатора" и "Лавра" должен был стать хедлайнером ярмарки. Писатель верен себе: очередное произведение мало чем напоминает предыдущие. По его словам, "Оправдание острова" посвящен лишь части суши, но, подобно капле воды, отражает гораздо большее.
"Троя" Стивена Фрая
© издательство "Фантом Пресс" Обложка книги "Троя" Стивена Фрая
© издательство "Фантом Пресс"
Обложка книги "Троя" Стивена Фрая
Третий том ироничного цикла античных сказаний (после "Мифа" и "Героев" о богах и людях) одного из лучших юмористов современной Великобритании. На этот раз Фрай обратился к главному конфликту мировой литературы. Основные действующие лица — Елена, Парис, Ахилл, Патрокл, Менелай, Агамемнон, Приам, Гекуба. И все они на удивление современные.
"Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней" Деборы Фельдман
© Издательство "КоЛибри"Обложка книги "Неортодоксальная" Деборы Фельдман
© Издательство "КоЛибри"
Обложка книги "Неортодоксальная" Деборы Фельдман
По нашумевшей автобиографии девушки, сбежавшей из хасидской общины в Бруклине, на Netflix в марте вышел одноименный сериал. Автор выросла в ультрарелигиозной среде. Ей нельзя было читать светские книги, заниматься музыкой, говорить на английском и пользоваться интернетом. В 17 лет ее выдали замуж за человека, которого она до брака видела один раз, а в 19 она родила ребенка. Сюжет книги отличается от сериала.
"Полиция памяти" Ёко Огавы
© издательство "Поляндрия No Age"Обложка книги "Полиция памяти" Ёко Огавы
© издательство "Поляндрия No Age"
Обложка книги "Полиция памяти" Ёко Огавы
Книгу, написанную в 1994 году, только сейчас перевели на английский (и русский), и в 2020-м она вошла в короткий список Букеровской премии. Именно память — главный герой этой антиутопии. Жители Острова не выбирают, что забывать, а что нет, — это делает за них Полиция памяти, физически уничтожая предметы и людей. Носители редкого дара — помнить об утраченном после исчезновения — оказываются под угрозой.
"Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза" Антона Носика
© издательство "Редакция Елены Шубиной"Обложка книги "Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза" Антона Носика
© издательство "Редакция Елены Шубиной"
Обложка книги "Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза" Антона Носика
Автобиографию "отца Рунета" составили его мать Виктория Мочалова и филолог Елена Калло из дневниковых записей и архивных текстов. Каждую главу открывает предисловие кого-то из литераторов — близких друзей Антона. В их числе Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн, Павел Пепперштейн, Катерина Гордеева, Арсен Ревазов и другие.
"Мексиканская готика" Сильвии Морено-Гарсия
© издательство "Рипол Классик"Обложка книги "Мексиканская готика" Сильвии Морено-Гарсии
© издательство "Рипол Классик"
Обложка книги "Мексиканская готика" Сильвии Морено-Гарсии
Первый роман ужасов канадской писательницы, известной по "Богам нефрита и тени", — бестселлер по версии New York Times. Смесь готического триллера, британского романа в духе Бронте и сочной латиноамериканской прозы. Ноэми, энергичная светская львица, получает письмо от сестры из мексиканской глубинки с просьбой спасти ее от неминуемой гибели. Главная героиня приезжает, ведет любительское расследование и обнаруживает в шкафах мрачного семейного поместья массу скелетов.
"Непосредственный человек" Ричарда Руссо
© издательство "Фантом Пресс"Обложка книги "Непосредственный человек" Ричарда Руссо
© издательство "Фантом Пресс"
Обложка книги "Непосредственный человек" Ричарда Руссо
Ехидно-добродушный, смешной и обаятельный роман про жизнь академических неудачников на кафедре английского языка и литературы одного из американских колледжей. Описанные события происходят всего за одну неделю.
"Дом" с иллюстрациями Ольги Флоренской в поддержку "Ночлежки"
© издательство “Клаудберри”Обложка собрания рассказов современных авторов "Дом"
© издательство “Клаудберри”
Обложка собрания рассказов современных авторов "Дом"
Средства на издание "Дома" собирали на краудфандинговой платформе. В результате под одной обложкой оказались рассказы Алексея Сальникова, Галины и Леонида Юзефовичей, Линор Горалик, Людмилы Улицкой, Евгения Водолазкина, Людмилы Петрушевской, Михаила Шишкина, Дины Рубиной и других. Все доходы с продаж пойдут на помощь бездомным. От гонораров авторы отказались.
"Тревожные люди" Фредрика Бакмана
© издательство "Синдбад"Обложка книги "Тревожные люди" Фредрика Бакмана
© издательство "Синдбад"
Обложка книги "Тревожные люди" Фредрика Бакмана
Бакман на первых страницах называет роман "историей об идиотах". В канун Нового года в маленьком шведском городке грабитель в маске врывается в банк, но украсть ничего не может, поскольку там нет наличных. На улице он пугается проходящего мимо полицейского, забегает в первый попавшийся подъезд и попадает на показ покупателям квартиры. Пытается взять их всех в заложники, включая риелтора, но и тут у него ничего не выходит.
"Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе" Сергея Зотова
© издательство "Эксмо"Обложка книги "Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе" Сергея Зотова
© издательство "Эксмо"
Обложка книги "Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе" Сергея Зотова
Автор — культурный антрополог и создатель популярного одноименного блога, который лег в основу книги, — рассказывает читателям, откуда на православных иконах кентавры и четырехголовые голуби, почему у святого Христофора песья морда, зачем Богородице рыбий хвост и что делают на сакральных изображениях футбольные мячи, ноутбуки и ядерные реакторы.
"Ведьмин вяз" Таны Френч
© издательство "Фантом Пресс"Обложка книги "Ведьмин вяз" Таны Френч
© издательство "Фантом Пресс"
Обложка книги "Ведьмин вяз" Таны Френч
Психологический детектив одной из лучших современных представительниц этого жанра. Чтобы оправиться от физических и душевных травм после столкновения с грабителями в собственном доме, главный герой перебирается пожить к дяде. Здесь он неожиданно начинает расследование давнего преступления, и это меняет его представление о самом себе. Книга затягивает с первых страниц.
"Никаких правил. Уникальная культура Netflix" Рида Хастингса
© издательство "Манн, Иванов и Фербер"Обложка книги "Никаких правил Уникальная культура Netflix" Рида Хастингса и Эрин Мейер
© издательство "Манн, Иванов и Фербер"
Обложка книги "Никаких правил Уникальная культура Netflix" Рида Хастингса и Эрин Мейер
Сериалы Netflix возглавляют рейтинги десятилетий, а фильмы претендуют на "Оскар". Рид Хастингс, сооснователь и руководитель стриминговой платформы, излагает историю успеха компании, которая началась с сервиса по доставке DVD, и делится принципами ее корпоративной культуры. Человек в ней важнее процессов, и сотрудникам предоставляют полную свободу: им не нужно утверждать отпуск и строго отчитываться за расходы во время командировки. В книге объясняется, что дает такая административная гибкость и как руководство к ней пришло.
"10 минут 38 секунд" Элиф Шалак
© издательство "Азбука"Обложка книги "10 минут 38 секунд в этом странном мире" Элифа Шафака
© издательство "Азбука"
Обложка книги "10 минут 38 секунд в этом странном мире" Элифа Шафака
Лейла Текила умирает, но еще в течение десяти минут 38 секунд ее мозг остается активным. За это время она вспоминает всю жизнь с самого рождения: побег от деспота-отца и публичный дом в Стамбуле, в котором она находит друзей. По мере приближения смерти повествование ускоряется и меняет тональность. Эта книга о силе дружбы и праве на самоопределение.
"Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего" Дженни Климан
© издательство IndividuumОбложка книги "Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего" Дженни Климан
© издательство Individuum
Обложка книги "Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего" Дженни Климан
Английская журналистка собрала ответы на вопросы о будущем. К чему приведет массовое производство искусственного мяса? Заменят ли роботы сексуальных партнеров? Смогут ли мужчины вынашивать детей? Будем ли мы умирать без страданий? Сколько люди готовы доверить технологиям и как они нас изменят? Автор спрашивала об этом ученых, художников, предпринимателей, врачей и программистов.
"Разговоры с друзьями" Салли Руни
© издательство "Синдбад"Обложка книги "Разговоры с друзьями" Салли Руни
© издательство "Синдбад"
Обложка книги "Разговоры с друзьями" Салли Руни
После успеха и сериальной экранизации второй книги Салли Руни ("Нормальные люди"), которую уже называют "Билли Айлиш в литературе" или "Сэлинджером для миллениалов", многие с нетерпением ждали перевода на русский ее дебютного романа. В магазинах он появится 10 декабря. Сюжет: четверо молодых людей — Фрэнсис, Бобби, Мелисса и Ник — знакомятся и становятся друзьями. Hulu планирует снять сериал и по этой истории.
Книги для обзора помогли отобрать директор Non/fiction Мария Федотова, шеф-редактор Storytel Константин Мильчин, литературный критик Наталья Ломыкина, журналист и автор телеграм-канала "Книгижарь" Сергей Лебеденко, создатель "Книгагида" Евгения Власенко и ведущая YouTube-канала "Читалочка" Полина Парс.
9 ноября, 08:00КультураЧто бы почитать? Обзор ресурсов о книгах