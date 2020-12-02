https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html

От Водолазкина до Салли Руни. Какие книжки выбрать перед Новым годом

От Водолазкина до Салли Руни. Какие книжки выбрать перед Новым годом

Международную ярмарку интеллектуальной литературы Non/fiction, которая должна была открыться в Гостином дворе, перенесли на март, но издательства по традиции... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:00

2020-12-02T08:00

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Галина Нилова. Международную ярмарку интеллектуальной литературы Non/fiction, которая должна была открыться в Гостином дворе, перенесли на март, но издательства по традиции приурочили самые громкие премьеры именно к началу декабря. Наиболее любопытные новинки — от последнего романа Евгения Водолазкина до дебютного Салли Руни — в обзоре РИА Новости, составленном с учетом мнений экспертов."Оправдание острова" Евгения ВодолазкинаНовый роман автора "Авиатора" и "Лавра" должен был стать хедлайнером ярмарки. Писатель верен себе: очередное произведение мало чем напоминает предыдущие. По его словам, "Оправдание острова" посвящен лишь части суши, но, подобно капле воды, отражает гораздо большее."Троя" Стивена Фрая Третий том ироничного цикла античных сказаний (после "Мифа" и "Героев" о богах и людях) одного из лучших юмористов современной Великобритании. На этот раз Фрай обратился к главному конфликту мировой литературы. Основные действующие лица — Елена, Парис, Ахилл, Патрокл, Менелай, Агамемнон, Приам, Гекуба. И все они на удивление современные."Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней" Деборы ФельдманПо нашумевшей автобиографии девушки, сбежавшей из хасидской общины в Бруклине, на Netflix в марте вышел одноименный сериал. Автор выросла в ультрарелигиозной среде. Ей нельзя было читать светские книги, заниматься музыкой, говорить на английском и пользоваться интернетом. В 17 лет ее выдали замуж за человека, которого она до брака видела один раз, а в 19 она родила ребенка. Сюжет книги отличается от сериала."Полиция памяти" Ёко Огавы Книгу, написанную в 1994 году, только сейчас перевели на английский (и русский), и в 2020-м она вошла в короткий список Букеровской премии. Именно память — главный герой этой антиутопии. Жители Острова не выбирают, что забывать, а что нет, — это делает за них Полиция памяти, физически уничтожая предметы и людей. Носители редкого дара — помнить об утраченном после исчезновения — оказываются под угрозой."Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза" Антона НосикаАвтобиографию "отца Рунета" составили его мать Виктория Мочалова и филолог Елена Калло из дневниковых записей и архивных текстов. Каждую главу открывает предисловие кого-то из литераторов — близких друзей Антона. В их числе Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн, Павел Пепперштейн, Катерина Гордеева, Арсен Ревазов и другие. "Мексиканская готика" Сильвии Морено-ГарсияПервый роман ужасов канадской писательницы, известной по "Богам нефрита и тени", — бестселлер по версии New York Times. Смесь готического триллера, британского романа в духе Бронте и сочной латиноамериканской прозы. Ноэми, энергичная светская львица, получает письмо от сестры из мексиканской глубинки с просьбой спасти ее от неминуемой гибели. Главная героиня приезжает, ведет любительское расследование и обнаруживает в шкафах мрачного семейного поместья массу скелетов."Непосредственный человек" Ричарда РуссоЕхидно-добродушный, смешной и обаятельный роман про жизнь академических неудачников на кафедре английского языка и литературы одного из американских колледжей. Описанные события происходят всего за одну неделю. "Дом" с иллюстрациями Ольги Флоренской в поддержку "Ночлежки"Средства на издание "Дома" собирали на краудфандинговой платформе. В результате под одной обложкой оказались рассказы Алексея Сальникова, Галины и Леонида Юзефовичей, Линор Горалик, Людмилы Улицкой, Евгения Водолазкина, Людмилы Петрушевской, Михаила Шишкина, Дины Рубиной и других. Все доходы с продаж пойдут на помощь бездомным. От гонораров авторы отказались."Тревожные люди" Фредрика БакманаБакман на первых страницах называет роман "историей об идиотах". В канун Нового года в маленьком шведском городке грабитель в маске врывается в банк, но украсть ничего не может, поскольку там нет наличных. На улице он пугается проходящего мимо полицейского, забегает в первый попавшийся подъезд и попадает на показ покупателям квартиры. Пытается взять их всех в заложники, включая риелтора, но и тут у него ничего не выходит. "Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе" Сергея ЗотоваАвтор — культурный антрополог и создатель популярного одноименного блога, который лег в основу книги, — рассказывает читателям, откуда на православных иконах кентавры и четырехголовые голуби, почему у святого Христофора песья морда, зачем Богородице рыбий хвост и что делают на сакральных изображениях футбольные мячи, ноутбуки и ядерные реакторы. "Ведьмин вяз" Таны ФренчПсихологический детектив одной из лучших современных представительниц этого жанра. Чтобы оправиться от физических и душевных травм после столкновения с грабителями в собственном доме, главный герой перебирается пожить к дяде. Здесь он неожиданно начинает расследование давнего преступления, и это меняет его представление о самом себе. Книга затягивает с первых страниц."Никаких правил. Уникальная культура Netflix" Рида ХастингсаСериалы Netflix возглавляют рейтинги десятилетий, а фильмы претендуют на "Оскар". Рид Хастингс, сооснователь и руководитель стриминговой платформы, излагает историю успеха компании, которая началась с сервиса по доставке DVD, и делится принципами ее корпоративной культуры. Человек в ней важнее процессов, и сотрудникам предоставляют полную свободу: им не нужно утверждать отпуск и строго отчитываться за расходы во время командировки. В книге объясняется, что дает такая административная гибкость и как руководство к ней пришло."10 минут 38 секунд" Элиф ШалакЛейла Текила умирает, но еще в течение десяти минут 38 секунд ее мозг остается активным. За это время она вспоминает всю жизнь с самого рождения: побег от деспота-отца и публичный дом в Стамбуле, в котором она находит друзей. По мере приближения смерти повествование ускоряется и меняет тональность. Эта книга о силе дружбы и праве на самоопределение."Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего" Дженни КлиманАнглийская журналистка собрала ответы на вопросы о будущем. К чему приведет массовое производство искусственного мяса? Заменят ли роботы сексуальных партнеров? Смогут ли мужчины вынашивать детей? Будем ли мы умирать без страданий? Сколько люди готовы доверить технологиям и как они нас изменят? Автор спрашивала об этом ученых, художников, предпринимателей, врачей и программистов."Разговоры с друзьями" Салли РуниПосле успеха и сериальной экранизации второй книги Салли Руни ("Нормальные люди"), которую уже называют "Билли Айлиш в литературе" или "Сэлинджером для миллениалов", многие с нетерпением ждали перевода на русский ее дебютного романа. В магазинах он появится 10 декабря. Сюжет: четверо молодых людей — Фрэнсис, Бобби, Мелисса и Ник — знакомятся и становятся друзьями. Hulu планирует снять сериал и по этой истории.Книги для обзора помогли отобрать директор Non/fiction Мария Федотова, шеф-редактор Storytel Константин Мильчин, литературный критик Наталья Ломыкина, журналист и автор телеграм-канала "Книгижарь" Сергей Лебеденко, создатель "Книгагида" Евгения Власенко и ведущая YouTube-канала "Читалочка" Полина Парс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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