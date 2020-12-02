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https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html
От Водолазкина до Салли Руни. Какие книжки выбрать перед Новым годом
От Водолазкина до Салли Руни. Какие книжки выбрать перед Новым годом
Международную ярмарку интеллектуальной литературы Non/fiction, которая должна была открыться в Гостином дворе, перенесли на март, но издательства по традиции... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:00
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стамбул
антон носик
книги
михаил шишкин
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культура
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Галина Нилова. Международную ярмарку интеллектуальной литературы Non/fiction, которая должна была открыться в Гостином дворе, перенесли на март, но издательства по традиции приурочили самые громкие премьеры именно к началу декабря. Наиболее любопытные новинки — от последнего романа Евгения Водолазкина до дебютного Салли Руни — в обзоре РИА Новости, составленном с учетом мнений экспертов."Оправдание острова" Евгения ВодолазкинаНовый роман автора "Авиатора" и "Лавра" должен был стать хедлайнером ярмарки. Писатель верен себе: очередное произведение мало чем напоминает предыдущие. По его словам, "Оправдание острова" посвящен лишь части суши, но, подобно капле воды, отражает гораздо большее."Троя" Стивена Фрая Третий том ироничного цикла античных сказаний (после "Мифа" и "Героев" о богах и людях) одного из лучших юмористов современной Великобритании. На этот раз Фрай обратился к главному конфликту мировой литературы. Основные действующие лица — Елена, Парис, Ахилл, Патрокл, Менелай, Агамемнон, Приам, Гекуба. И все они на удивление современные."Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней" Деборы ФельдманПо нашумевшей автобиографии девушки, сбежавшей из хасидской общины в Бруклине, на Netflix в марте вышел одноименный сериал. Автор выросла в ультрарелигиозной среде. Ей нельзя было читать светские книги, заниматься музыкой, говорить на английском и пользоваться интернетом. В 17 лет ее выдали замуж за человека, которого она до брака видела один раз, а в 19 она родила ребенка. Сюжет книги отличается от сериала."Полиция памяти" Ёко Огавы Книгу, написанную в 1994 году, только сейчас перевели на английский (и русский), и в 2020-м она вошла в короткий список Букеровской премии. Именно память — главный герой этой антиутопии. Жители Острова не выбирают, что забывать, а что нет, — это делает за них Полиция памяти, физически уничтожая предметы и людей. Носители редкого дара — помнить об утраченном после исчезновения — оказываются под угрозой."Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза" Антона НосикаАвтобиографию "отца Рунета" составили его мать Виктория Мочалова и филолог Елена Калло из дневниковых записей и архивных текстов. Каждую главу открывает предисловие кого-то из литераторов — близких друзей Антона. В их числе Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн, Павел Пепперштейн, Катерина Гордеева, Арсен Ревазов и другие. "Мексиканская готика" Сильвии Морено-ГарсияПервый роман ужасов канадской писательницы, известной по "Богам нефрита и тени", — бестселлер по версии New York Times. Смесь готического триллера, британского романа в духе Бронте и сочной латиноамериканской прозы. Ноэми, энергичная светская львица, получает письмо от сестры из мексиканской глубинки с просьбой спасти ее от неминуемой гибели. Главная героиня приезжает, ведет любительское расследование и обнаруживает в шкафах мрачного семейного поместья массу скелетов."Непосредственный человек" Ричарда РуссоЕхидно-добродушный, смешной и обаятельный роман про жизнь академических неудачников на кафедре английского языка и литературы одного из американских колледжей. Описанные события происходят всего за одну неделю. "Дом" с иллюстрациями Ольги Флоренской в поддержку "Ночлежки"Средства на издание "Дома" собирали на краудфандинговой платформе. В результате под одной обложкой оказались рассказы Алексея Сальникова, Галины и Леонида Юзефовичей, Линор Горалик, Людмилы Улицкой, Евгения Водолазкина, Людмилы Петрушевской, Михаила Шишкина, Дины Рубиной и других. Все доходы с продаж пойдут на помощь бездомным. От гонораров авторы отказались."Тревожные люди" Фредрика БакманаБакман на первых страницах называет роман "историей об идиотах". В канун Нового года в маленьком шведском городке грабитель в маске врывается в банк, но украсть ничего не может, поскольку там нет наличных. На улице он пугается проходящего мимо полицейского, забегает в первый попавшийся подъезд и попадает на показ покупателям квартиры. Пытается взять их всех в заложники, включая риелтора, но и тут у него ничего не выходит. "Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе" Сергея ЗотоваАвтор — культурный антрополог и создатель популярного одноименного блога, который лег в основу книги, — рассказывает читателям, откуда на православных иконах кентавры и четырехголовые голуби, почему у святого Христофора песья морда, зачем Богородице рыбий хвост и что делают на сакральных изображениях футбольные мячи, ноутбуки и ядерные реакторы. "Ведьмин вяз" Таны ФренчПсихологический детектив одной из лучших современных представительниц этого жанра. Чтобы оправиться от физических и душевных травм после столкновения с грабителями в собственном доме, главный герой перебирается пожить к дяде. Здесь он неожиданно начинает расследование давнего преступления, и это меняет его представление о самом себе. Книга затягивает с первых страниц."Никаких правил. Уникальная культура Netflix" Рида ХастингсаСериалы Netflix возглавляют рейтинги десятилетий, а фильмы претендуют на "Оскар". Рид Хастингс, сооснователь и руководитель стриминговой платформы, излагает историю успеха компании, которая началась с сервиса по доставке DVD, и делится принципами ее корпоративной культуры. Человек в ней важнее процессов, и сотрудникам предоставляют полную свободу: им не нужно утверждать отпуск и строго отчитываться за расходы во время командировки. В книге объясняется, что дает такая административная гибкость и как руководство к ней пришло."10 минут 38 секунд" Элиф ШалакЛейла Текила умирает, но еще в течение десяти минут 38 секунд ее мозг остается активным. За это время она вспоминает всю жизнь с самого рождения: побег от деспота-отца и публичный дом в Стамбуле, в котором она находит друзей. По мере приближения смерти повествование ускоряется и меняет тональность. Эта книга о силе дружбы и праве на самоопределение."Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего" Дженни КлиманАнглийская журналистка собрала ответы на вопросы о будущем. К чему приведет массовое производство искусственного мяса? Заменят ли роботы сексуальных партнеров? Смогут ли мужчины вынашивать детей? Будем ли мы умирать без страданий? Сколько люди готовы доверить технологиям и как они нас изменят? Автор спрашивала об этом ученых, художников, предпринимателей, врачей и программистов."Разговоры с друзьями" Салли РуниПосле успеха и сериальной экранизации второй книги Салли Руни ("Нормальные люди"), которую уже называют "Билли Айлиш в литературе" или "Сэлинджером для миллениалов", многие с нетерпением ждали перевода на русский ее дебютного романа. В магазинах он появится 10 декабря. Сюжет: четверо молодых людей — Фрэнсис, Бобби, Мелисса и Ник — знакомятся и становятся друзьями. Hulu планирует снять сериал и по этой истории.Книги для обзора помогли отобрать директор Non/fiction Мария Федотова, шеф-редактор Storytel Константин Мильчин, литературный критик Наталья Ломыкина, журналист и автор телеграм-канала "Книгижарь" Сергей Лебеденко, создатель "Книгагида" Евгения Власенко и ведущая YouTube-канала "Читалочка" Полина Парс.
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стамбул, антон носик, книги, михаил шишкин, дина рубина, дмитрий быков, лев рубинштейн, салли руни , netflix, людмила петрушевская, евгений водолазкин, людмила улицкая, великобритания

От Водолазкина до Салли Руни. Какие книжки выбрать перед Новым годом

08:00 02.12.2020 (обновлено: 15:34 02.12.2020)
 
© РИА НовостиКнижные новинки
Книжные новинки - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Галина Нилова. Международную ярмарку интеллектуальной литературы Non/fiction, которая должна была открыться в Гостином дворе, перенесли на март, но издательства по традиции приурочили самые громкие премьеры именно к началу декабря. Наиболее любопытные новинки — от последнего романа Евгения Водолазкина до дебютного Салли Руни — в обзоре РИА Новости, составленном с учетом мнений экспертов.
"Оправдание острова" Евгения Водолазкина
© издательство АСТОбложка книги "Оправдание Острова" Евгения Водолазкина
Обложка книги Оправдание Острова Евгения Водолазкина - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство АСТ
Обложка книги "Оправдание Острова" Евгения Водолазкина
Новый роман автора "Авиатора" и "Лавра" должен был стать хедлайнером ярмарки. Писатель верен себе: очередное произведение мало чем напоминает предыдущие. По его словам, "Оправдание острова" посвящен лишь части суши, но, подобно капле воды, отражает гораздо большее.
"Троя" Стивена Фрая
© издательство "Фантом Пресс" Обложка книги "Троя" Стивена Фрая
 Обложка книги Троя Стивена Фрая - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Фантом Пресс"
Обложка книги "Троя" Стивена Фрая
Третий том ироничного цикла античных сказаний (после "Мифа" и "Героев" о богах и людях) одного из лучших юмористов современной Великобритании. На этот раз Фрай обратился к главному конфликту мировой литературы. Основные действующие лица — Елена, Парис, Ахилл, Патрокл, Менелай, Агамемнон, Приам, Гекуба. И все они на удивление современные.
"Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней" Деборы Фельдман
© Издательство "КоЛибри"Обложка книги "Неортодоксальная" Деборы Фельдман
Обложка книги Неортодоксальная Деборы Фельдман - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Издательство "КоЛибри"
Обложка книги "Неортодоксальная" Деборы Фельдман
По нашумевшей автобиографии девушки, сбежавшей из хасидской общины в Бруклине, на Netflix в марте вышел одноименный сериал. Автор выросла в ультрарелигиозной среде. Ей нельзя было читать светские книги, заниматься музыкой, говорить на английском и пользоваться интернетом. В 17 лет ее выдали замуж за человека, которого она до брака видела один раз, а в 19 она родила ребенка. Сюжет книги отличается от сериала.
"Полиция памяти" Ёко Огавы
© издательство "Поляндрия No Age"Обложка книги "Полиция памяти" Ёко Огавы
Обложка книги Полиция памяти Еко Огавы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Поляндрия No Age"
Обложка книги "Полиция памяти" Ёко Огавы
Книгу, написанную в 1994 году, только сейчас перевели на английский (и русский), и в 2020-м она вошла в короткий список Букеровской премии. Именно память — главный герой этой антиутопии. Жители Острова не выбирают, что забывать, а что нет, — это делает за них Полиция памяти, физически уничтожая предметы и людей. Носители редкого дара — помнить об утраченном после исчезновения — оказываются под угрозой.

"Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза" Антона Носика

© издательство "Редакция Елены Шубиной"Обложка книги "Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза" Антона Носика
Обложка книги Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза Антона Носика - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Редакция Елены Шубиной"
Обложка книги "Лытдыбр. Дневники, диалоги, проза" Антона Носика
Автобиографию "отца Рунета" составили его мать Виктория Мочалова и филолог Елена Калло из дневниковых записей и архивных текстов. Каждую главу открывает предисловие кого-то из литераторов — близких друзей Антона. В их числе Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн, Павел Пепперштейн, Катерина Гордеева, Арсен Ревазов и другие.

"Мексиканская готика" Сильвии Морено-Гарсия

© издательство "Рипол Классик"Обложка книги "Мексиканская готика" Сильвии Морено-Гарсии
Обложка книги Мексиканская готика Сильвии Морено-Гарсии - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Рипол Классик"
Обложка книги "Мексиканская готика" Сильвии Морено-Гарсии
Первый роман ужасов канадской писательницы, известной по "Богам нефрита и тени", — бестселлер по версии New York Times. Смесь готического триллера, британского романа в духе Бронте и сочной латиноамериканской прозы. Ноэми, энергичная светская львица, получает письмо от сестры из мексиканской глубинки с просьбой спасти ее от неминуемой гибели. Главная героиня приезжает, ведет любительское расследование и обнаруживает в шкафах мрачного семейного поместья массу скелетов.

"Непосредственный человек" Ричарда Руссо

© издательство "Фантом Пресс"Обложка книги "Непосредственный человек" Ричарда Руссо
Обложка книги Непосредственный человек Ричарда Руссо - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Фантом Пресс"
Обложка книги "Непосредственный человек" Ричарда Руссо
Ехидно-добродушный, смешной и обаятельный роман про жизнь академических неудачников на кафедре английского языка и литературы одного из американских колледжей. Описанные события происходят всего за одну неделю.

"Дом" с иллюстрациями Ольги Флоренской в поддержку "Ночлежки"

© издательство “Клаудберри”Обложка собрания рассказов современных авторов "Дом"
Обложка собрания рассказов современных авторов Дом - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство “Клаудберри”
Обложка собрания рассказов современных авторов "Дом"
Средства на издание "Дома" собирали на краудфандинговой платформе. В результате под одной обложкой оказались рассказы Алексея Сальникова, Галины и Леонида Юзефовичей, Линор Горалик, Людмилы Улицкой, Евгения Водолазкина, Людмилы Петрушевской, Михаила Шишкина, Дины Рубиной и других. Все доходы с продаж пойдут на помощь бездомным. От гонораров авторы отказались.

"Тревожные люди" Фредрика Бакмана

© издательство "Синдбад"Обложка книги "Тревожные люди" Фредрика Бакмана
Обложка книги Тревожные люди Фредрика Бакмана - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Синдбад"
Обложка книги "Тревожные люди" Фредрика Бакмана
Бакман на первых страницах называет роман "историей об идиотах". В канун Нового года в маленьком шведском городке грабитель в маске врывается в банк, но украсть ничего не может, поскольку там нет наличных. На улице он пугается проходящего мимо полицейского, забегает в первый попавшийся подъезд и попадает на показ покупателям квартиры. Пытается взять их всех в заложники, включая риелтора, но и тут у него ничего не выходит.

"Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе" Сергея Зотова

© издательство "Эксмо"Обложка книги "Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе" Сергея Зотова
Обложка книги Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе Сергея Зотова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Эксмо"
Обложка книги "Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе" Сергея Зотова
Автор — культурный антрополог и создатель популярного одноименного блога, который лег в основу книги, — рассказывает читателям, откуда на православных иконах кентавры и четырехголовые голуби, почему у святого Христофора песья морда, зачем Богородице рыбий хвост и что делают на сакральных изображениях футбольные мячи, ноутбуки и ядерные реакторы.

"Ведьмин вяз" Таны Френч

© издательство "Фантом Пресс"Обложка книги "Ведьмин вяз" Таны Френч
Обложка книги Ведьмин вяз Таны Френч - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Фантом Пресс"
Обложка книги "Ведьмин вяз" Таны Френч
Психологический детектив одной из лучших современных представительниц этого жанра. Чтобы оправиться от физических и душевных травм после столкновения с грабителями в собственном доме, главный герой перебирается пожить к дяде. Здесь он неожиданно начинает расследование давнего преступления, и это меняет его представление о самом себе. Книга затягивает с первых страниц.

"Никаких правил. Уникальная культура Netflix" Рида Хастингса

© издательство "Манн, Иванов и Фербер"Обложка книги "Никаких правил Уникальная культура Netflix" Рида Хастингса и Эрин Мейер
Обложка книги Никаких правил Уникальная культура Netflix Рида Хастингса и Эрин Мейер - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Манн, Иванов и Фербер"
Обложка книги "Никаких правил Уникальная культура Netflix" Рида Хастингса и Эрин Мейер
Сериалы Netflix возглавляют рейтинги десятилетий, а фильмы претендуют на "Оскар". Рид Хастингс, сооснователь и руководитель стриминговой платформы, излагает историю успеха компании, которая началась с сервиса по доставке DVD, и делится принципами ее корпоративной культуры. Человек в ней важнее процессов, и сотрудникам предоставляют полную свободу: им не нужно утверждать отпуск и строго отчитываться за расходы во время командировки. В книге объясняется, что дает такая административная гибкость и как руководство к ней пришло.

"10 минут 38 секунд" Элиф Шалак

© издательство "Азбука"Обложка книги "10 минут 38 секунд в этом странном мире" Элифа Шафака
Обложка книги 10 минут 38 секунд в этом странном мире Элифа Шафака - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Азбука"
Обложка книги "10 минут 38 секунд в этом странном мире" Элифа Шафака
Лейла Текила умирает, но еще в течение десяти минут 38 секунд ее мозг остается активным. За это время она вспоминает всю жизнь с самого рождения: побег от деспота-отца и публичный дом в Стамбуле, в котором она находит друзей. По мере приближения смерти повествование ускоряется и меняет тональность. Эта книга о силе дружбы и праве на самоопределение.

"Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего" Дженни Климан

© издательство IndividuumОбложка книги "Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего" Дженни Климан
Обложка книги Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего Дженни Климан - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство Individuum
Обложка книги "Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего" Дженни Климан
Английская журналистка собрала ответы на вопросы о будущем. К чему приведет массовое производство искусственного мяса? Заменят ли роботы сексуальных партнеров? Смогут ли мужчины вынашивать детей? Будем ли мы умирать без страданий? Сколько люди готовы доверить технологиям и как они нас изменят? Автор спрашивала об этом ученых, художников, предпринимателей, врачей и программистов.

"Разговоры с друзьями" Салли Руни

© издательство "Синдбад"Обложка книги "Разговоры с друзьями" Салли Руни
Обложка книги Разговоры с друзьями Салли Руни - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© издательство "Синдбад"
Обложка книги "Разговоры с друзьями" Салли Руни
После успеха и сериальной экранизации второй книги Салли Руни ("Нормальные люди"), которую уже называют "Билли Айлиш в литературе" или "Сэлинджером для миллениалов", многие с нетерпением ждали перевода на русский ее дебютного романа. В магазинах он появится 10 декабря. Сюжет: четверо молодых людей — Фрэнсис, Бобби, Мелисса и Ник — знакомятся и становятся друзьями. Hulu планирует снять сериал и по этой истории.
Книги для обзора помогли отобрать директор Non/fiction Мария Федотова, шеф-редактор Storytel Константин Мильчин, литературный критик Наталья Ломыкина, журналист и автор телеграм-канала "Книгижарь" Сергей Лебеденко, создатель "Книгагида" Евгения Власенко и ведущая YouTube-канала "Читалочка" Полина Парс.
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КультураСтамбулАнтон НосикКнигиМихаил ШишкинДина РубинаДмитрий БыковЛев РубинштейнСалли РуниNetflixЛюдмила ПетрушевскаяЕвгений ВодолазкинЛюдмила УлицкаяВеликобритания
 
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