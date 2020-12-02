Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/klimat-1587320651.html
В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата
В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата
Власти Новой Зеландии объявили о введении режима ЧС в связи с изменением климата, сообщила правительственная пресс-служба со ссылкой на министра страны по... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:56
2020-12-02T13:23
новая зеландия
глазго (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568769407_0:0:2047:1151_1400x0_80_0_0_ef73eb7f3edfc9c0812f02cb87e4c645.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Власти Новой Зеландии объявили о введении режима ЧС в связи с изменением климата, сообщила правительственная пресс-служба со ссылкой на министра страны по климату Джеймса Шоу.В следующем году власти Новой Зеландии намерены согласовать три бюджетных плана по выбросам в соответствии с законом о сокращении выбросов углерода до нуля. Правительство страны также утвердит и опубликует план сокращения выбросов в рамках согласованных бюджетов. Новая Зеландия намерена пересмотреть свою роль в соответствии с Парижским соглашением 2015 года и принять план по международным климатическим обязательствам на период с 2021 по 2030 годы.Министр добавил, что реализация декларации о чрезвычайной климатической ситуации и действия в соответствии с рекомендациями комиссии по изменению климата обеспечат роль страны в сокращении вдвое глобальных выбросов углерода к 2030 году, что будет особенно существенно в преддверии глобального саммита по вопросам климата в Глазго в следующем году.Отмечается, что Новая Зеландия, приняв закон о сокращении выбросов углерода до нуля, на данный момент находится в числе немногих стран, законодательно закрепивших цель борьбы с глобальным потеплением.В прошлом году парламент Новой Зеландии принял законопроект о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году. Цель закона состоит в осуществлении четкой и стабильной политики в области изменения климата, которая внесет вклад в глобальные усилия по ограничению повышения средней температуры до 1,5 градуса в рамках Парижского соглашения.Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.
https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html
https://ria.ru/20200709/1574089553.html
новая зеландия
глазго (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568769407_222:0:1757:1151_1400x0_80_0_0_67475370299147d4560bb60ddfb11e15.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая зеландия, глазго (город), в мире

В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата

12:56 02.12.2020 (обновлено: 13:23 02.12.2020)
 
CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New ZealandЗдание парламента Новой Зеландии
Здание парламента Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New Zealand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Власти Новой Зеландии объявили о введении режима ЧС в связи с изменением климата, сообщила правительственная пресс-служба со ссылкой на министра страны по климату Джеймса Шоу.

"За последние три года наше правительство поставило Новую Зеландию на передовую в вопросе борьбы с изменением климата. Объявление режима чрезвычайной климатической ситуации и подкрепление его долгосрочными действиями по сокращению выбросов (углерода. — Прим. ред.) показывают, что мы намерены далее придерживаться этого пути", — заявил Шоу.

В следующем году власти Новой Зеландии намерены согласовать три бюджетных плана по выбросам в соответствии с законом о сокращении выбросов углерода до нуля. Правительство страны также утвердит и опубликует план сокращения выбросов в рамках согласованных бюджетов. Новая Зеландия намерена пересмотреть свою роль в соответствии с Парижским соглашением 2015 года и принять план по международным климатическим обязательствам на период с 2021 по 2030 годы.
Министр добавил, что реализация декларации о чрезвычайной климатической ситуации и действия в соответствии с рекомендациями комиссии по изменению климата обеспечат роль страны в сокращении вдвое глобальных выбросов углерода к 2030 году, что будет особенно существенно в преддверии глобального саммита по вопросам климата в Глазго в следующем году.
Отмечается, что Новая Зеландия, приняв закон о сокращении выбросов углерода до нуля, на данный момент находится в числе немногих стран, законодательно закрепивших цель борьбы с глобальным потеплением.
Погибшая ларга, выброшенная на берег Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 11:05
Ученый связал гибель животных на Камчатке с изменением климата
В прошлом году парламент Новой Зеландии принял законопроект о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году. Цель закона состоит в осуществлении четкой и стабильной политики в области изменения климата, которая внесет вклад в глобальные усилия по ограничению повышения средней температуры до 1,5 градуса в рамках Парижского соглашения.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.
Глобальное потепление - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 07:11
Метеорологи рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет
 
Новая ЗеландияГлазго (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Ученые объяснили, почему выпив люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Лента новостейМолния