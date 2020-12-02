https://ria.ru/20201202/klimat-1587320651.html

В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата

В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата

Власти Новой Зеландии объявили о введении режима ЧС в связи с изменением климата, сообщила правительственная пресс-служба со ссылкой на министра страны по... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:56

2020-12-02T12:56

2020-12-02T13:23

новая зеландия

глазго (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568769407_0:0:2047:1151_1400x0_80_0_0_ef73eb7f3edfc9c0812f02cb87e4c645.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Власти Новой Зеландии объявили о введении режима ЧС в связи с изменением климата, сообщила правительственная пресс-служба со ссылкой на министра страны по климату Джеймса Шоу.В следующем году власти Новой Зеландии намерены согласовать три бюджетных плана по выбросам в соответствии с законом о сокращении выбросов углерода до нуля. Правительство страны также утвердит и опубликует план сокращения выбросов в рамках согласованных бюджетов. Новая Зеландия намерена пересмотреть свою роль в соответствии с Парижским соглашением 2015 года и принять план по международным климатическим обязательствам на период с 2021 по 2030 годы.Министр добавил, что реализация декларации о чрезвычайной климатической ситуации и действия в соответствии с рекомендациями комиссии по изменению климата обеспечат роль страны в сокращении вдвое глобальных выбросов углерода к 2030 году, что будет особенно существенно в преддверии глобального саммита по вопросам климата в Глазго в следующем году.Отмечается, что Новая Зеландия, приняв закон о сокращении выбросов углерода до нуля, на данный момент находится в числе немногих стран, законодательно закрепивших цель борьбы с глобальным потеплением.В прошлом году парламент Новой Зеландии принял законопроект о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году. Цель закона состоит в осуществлении четкой и стабильной политики в области изменения климата, которая внесет вклад в глобальные усилия по ограничению повышения средней температуры до 1,5 градуса в рамках Парижского соглашения.Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.

https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html

https://ria.ru/20200709/1574089553.html

новая зеландия

глазго (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая зеландия, глазго (город), в мире