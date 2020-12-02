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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/kitay-1587351846.html
Китай приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за коронавируса
Китай приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за коронавируса
Управление гражданской авиации КНР приостановили полеты двух российских авиакомпаний в Китай из-за зараженных COVID-19 пассажиров, следует из заявления... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:04
2020-12-02T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
azur air
москва
чжэнчжоу
китай
в мире
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ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Управление гражданской авиации КНР приостановили полеты двух российских авиакомпаний в Китай из-за зараженных COVID-19 пассажиров, следует из заявления ведомства.Сообщается, что на борту самолета авиакомпании "Икар", совершавшего рейс EO429 из Москвы в Чжэнчжоу от 19 ноября, было выявлено семь пассажиров с положительным тестом на коронавирус. В связи с этим рейсы авиакомпании приостановлены на одну неделю с 7 декабря.Кроме того, на борту самолета авиакомпании Azur Air, совершавшего рейс ZF1678 из Москвы в Сямэнь 20 ноября, было выявлено 10 пассажиров с COVID-19, рейсы авиакомпании приостановлены на четыре недели с 7 декабря.В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.Авиакомпаниям необходимо строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю. Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет 10, полеты приостанавливаются на четыре недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, azur air, москва, чжэнчжоу, китай, в мире

Китай приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за коронавируса

15:04 02.12.2020
 
© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекина
Пассажиры в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Управление гражданской авиации КНР приостановили полеты двух российских авиакомпаний в Китай из-за зараженных COVID-19 пассажиров, следует из заявления ведомства.
Сообщается, что на борту самолета авиакомпании "Икар", совершавшего рейс EO429 из Москвы в Чжэнчжоу от 19 ноября, было выявлено семь пассажиров с положительным тестом на коронавирус. В связи с этим рейсы авиакомпании приостановлены на одну неделю с 7 декабря.
Кроме того, на борту самолета авиакомпании Azur Air, совершавшего рейс ZF1678 из Москвы в Сямэнь 20 ноября, было выявлено 10 пассажиров с COVID-19, рейсы авиакомпании приостановлены на четыре недели с 7 декабря.
В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.
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Авиакомпаниям необходимо строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю. Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет пяти, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет 10, полеты приостанавливаются на четыре недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Azur AirМоскваЧжэнчжоуКитайВ мире
 
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