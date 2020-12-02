https://ria.ru/20201202/kitay-1587310814.html

Мишустин призвал начать создание цифровых коридоров между ЕАЭС и Китаем

Мишустин призвал начать создание цифровых коридоров между ЕАЭС и Китаем

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости начать создание системы цифровых коридоров между странами Евразийского экономического союза РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:15

2020-12-02T12:15

2020-12-02T12:32

евразийский союз

евразийский экономический союз

ли кэцян

михаил мишустин

китай

экономика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости начать создание системы цифровых коридоров между странами Евразийского экономического союза и Китаем.Глава кабмина РФ и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду провели по видеосвязи регулярную встречу глав правительств России и Китая. Мишустин в своем выступлении упомянул о приоритетах развития сотрудничества между ЕАЭС и КНР, в том числе о работе по сопряжению планов развития Евразийского союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь"."В рамках такого взаимодействия нам нужно приступить к созданию системы цифровых коридоров между странами пятерки и Китаем, сформировать условия для внедрения электронной сертификации во взаимной торговле по ряду товаров и, конечно, наладить диалог по вопросам внешнеторговой политики союза и КНР", - подчеркнул российский премьер.По его словам, это даст новые возможности для совместной работы и позволит выстроить взаимовыгодное сотрудничество.

https://ria.ru/20201125/eksport-1586280018.html

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китай

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евразийский союз, евразийский экономический союз, ли кэцян, михаил мишустин, китай, экономика