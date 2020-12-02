Мишустин призвал начать создание цифровых коридоров между ЕАЭС и Китаем
12:15 02.12.2020 (обновлено: 12:32 02.12.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на 25-й регулярной встрече глав правительств России и КНР
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости начать создание системы цифровых коридоров между странами Евразийского экономического союза и Китаем.
Глава кабмина РФ и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду провели по видеосвязи регулярную встречу глав правительств России и Китая. Мишустин в своем выступлении упомянул о приоритетах развития сотрудничества между ЕАЭС и КНР, в том числе о работе по сопряжению планов развития Евразийского союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь".
"В рамках такого взаимодействия нам нужно приступить к созданию системы цифровых коридоров между странами пятерки и Китаем, сформировать условия для внедрения электронной сертификации во взаимной торговле по ряду товаров и, конечно, наладить диалог по вопросам внешнеторговой политики союза и КНР", - подчеркнул российский премьер.
По его словам, это даст новые возможности для совместной работы и позволит выстроить взаимовыгодное сотрудничество.
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