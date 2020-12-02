https://ria.ru/20201202/kitay-1587305143.html

Мишустин отметил успехи Китая в борьбе с коронавирусом

Мишустин отметил успехи Китая в борьбе с коронавирусом

Успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:47

2020-12-02T11:47

2020-12-02T12:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

китай

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Считаю, что успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки", - сказал Мишустин в ходе регулярной встречи глав правительств РФ и Китая, которая прошла в среду в режиме видеоконференции.Он признал, что онлайн-формат не в полной мере отвечает потребностям сторон, поскольку "двусторонняя повестка слишком насыщенна и требует личного общения". Наряду с этим российский премьер отметил, что даже в непростых условиях пандемии диалог РФ и КНР не прерывается. По его словам, это подтверждает особый характер отношений двух стран."В прошлом году мы отмечали 70 лет со дня установления дипломатических отношений, в этом - вместе отпраздновали 75-ю годовщину Победы, ведь в годы Второй мировой войны наши народы плечом к плечу сражались с общим врагом. Сейчас, когда мир столкнулся с угрозой коронавирусной инфекции, мы также поддерживаем друг друга", - подчеркнул Мишустин.Глава российского кабмина уточнил, что страны направляют гуманитарную помощь, медицинских специалистов, налаживают производство вакцины и лекарств. Он также поблагодарил китайских партнеров за оказанную поддержку.Со своей стороны премьер Госсовета КНР также отметил, что пандемия негативно сказывается на контактах и связях, однако две страны общими усилиями смогут справиться с задачей по борьбе с этой инфекцией."В ходе борьбы против COVID-19 мы постоянно находимся в плотном контакте с российской стороной, в частности, в области профилактики, принятия соответствующих мер с точки зрения сопряжения карантинных мер, а также в области разработки вакцин. У обеих сторон проявляется заинтересованность в сотрудничестве", - подчеркнул Ли Кэцян.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586332943.html

https://ria.ru/20201202/kovid-1587296632.html

китай

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, китай, в мире