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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20201202/kislomolochnye-1587198024.html
"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты
"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты
Стакан кефира на ночь, который “поможет сжечь жир”. “Шмат” сыра на бутерброде. На десерт - глазированный сырок. Разбираемся, в каком виде кисломолочные продукты действительно полезны, в каком - не очень, и когда их все-таки лучше есть - на завтрак или вечером? Почему не стоит делать смузи с творогом, и можно ли посыпать макароны пармезаном?
2020-12-02T12:00
2020-12-02T12:00
правда тела
зухра павлова
подкаст
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"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты
Стакан кефира на ночь, который “поможет сжечь жир”. “Шмат” сыра на бутерброде. На десерт - глазированный сырок. Разбираемся, в каком виде кисломолочные продукты действительно полезны, в каком - не очень, и когда их все-таки лучше есть - на завтрак или вечером? Почему не стоит делать смузи с творогом, и можно ли посыпать макароны пармезаном?
Как режим питания влияет на то, “жаворонок” вы или “сова”? Почему сыр - на самом деле десерт? Что происходит в нашем организме при употреблении кисломолочных продуктов - объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова” , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.02:10 Что происходит с молоком, когда оно сквашивается03:23 Есть ли лечебные свойства у кисломолочных продуктов06:15 “Если вы выпили кефир в 7 часов вечера - это одна история, а если на ночь - совершенно другая”09:30 Как то, “жаворонок” вы или “сова”, связано с вашим режимом питания11:17 Что считать кисломолочными продуктами11:48 Можно ли есть йогурт (и другую кисломолочку) на голодный желудок13:16 Как правильно выстроить свой завтрак 14:57 “Перекус фруктами - это самый плохой перекус”15:20 Можно ли есть творог с порезанными туда фруктами или овощами16:35 Почему смузи - это не полезно18:20 С чем категорически нельзя сочетать кисломолочные продукты19:25 Есть ли “иерархия” кисломолочных продуктов по их полезности20:33 Какой йогурт лучше - домашний или магазинный21:50 Почему нужно обращать внимание на то, есть ли в продукте трансжиры22:28 “Сыр как конфета”: как это?24:43 Как правильно есть сыр и как к нему относиться26:35 В каком количестве стоит употреблять сыр28:56 Плавленый сыр и творожные сырки: можно ли (и стоит ли) их естьПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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аудио, зухра павлова, подкаст

"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты

12:00 02.12.2020
 
Правда тела
"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты
12:00
Читать ria.ru в
Стакан кефира на ночь, который “поможет сжечь жир”. “Шмат” сыра на бутерброде. На десерт - глазированный сырок. Разбираемся, в каком виде кисломолочные продукты действительно полезны, в каком - не очень, и когда их все-таки лучше есть - на завтрак или вечером? Почему не стоит делать смузи с творогом, и можно ли посыпать макароны пармезаном?
Как режим питания влияет на то, “жаворонок” вы или “сова”? Почему сыр - на самом деле десерт? Что происходит в нашем организме при употреблении кисломолочных продуктов - объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова” , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
02:10 Что происходит с молоком, когда оно сквашивается
03:23 Есть ли лечебные свойства у кисломолочных продуктов
06:15 “Если вы выпили кефир в 7 часов вечера - это одна история, а если на ночь - совершенно другая”
09:30 Как то, “жаворонок” вы или “сова”, связано с вашим режимом питания
11:17 Что считать кисломолочными продуктами
11:48 Можно ли есть йогурт (и другую кисломолочку) на голодный желудок
13:16 Как правильно выстроить свой завтрак
14:57 “Перекус фруктами - это самый плохой перекус”
15:20 Можно ли есть творог с порезанными туда фруктами или овощами
16:35 Почему смузи - это не полезно
18:20 С чем категорически нельзя сочетать кисломолочные продукты
19:25 Есть ли “иерархия” кисломолочных продуктов по их полезности
20:33 Какой йогурт лучше - домашний или магазинный
21:50 Почему нужно обращать внимание на то, есть ли в продукте трансжиры
22:28 “Сыр как конфета”: как это?
24:43 Как правильно есть сыр и как к нему относиться
26:35 В каком количестве стоит употреблять сыр
28:56 Плавленый сыр и творожные сырки: можно ли (и стоит ли) их есть
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Светланы Виноградовой
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