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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201202/khaos-1587341648.html
Лукашенко заявил, что мир скатывается в сторону "управляемого хаоса"
Лукашенко заявил, что мир скатывается в сторону "управляемого хаоса"
Действия глобальных игроков подталкивают мировой порядок к "управляемому хаосу", заявил на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:14
2020-12-02T16:54
протесты в белоруссии
александр лукашенко
одкб
белоруссия
европа
сша
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Действия глобальных игроков подталкивают мировой порядок к "управляемому хаосу", заявил на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент Белоруссии Александр Лукашенко.Он заметил, что членам организации приходится действовать в сложной обстановке. По словам Лукашенко, деформируется вся система международных отношений, а также механизмы контроля за вооружениями.Лукашенко считает, что пандемия коронавируса спровоцировала обострение массовых беспорядков по всему миру. При этом, как считает глава государства, СМИ преподносят эти конфликта как "спонтанное проявление недовольства", но на деле это не так.Лукашенко обратил внимание на беспорядки в США и Европе, которые "считались сверхблагополучными и чуть ли не образцовыми демократиями"."Очевидно, что универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном обществе так и не найден. Видимо, именно из этого проистекает все более бесцеремонное навязывание международному общественному сознанию двойных стандартов", — сказал политик.С одной стороны, западные власти расценивают свою жесткость в подавлении протестов как объективную необходимость, а чужие меры "поддержания правопорядка и законности" выставляют как "диктатуру и деспотизм", рассуждает белорусский лидер."Хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих", — заметил он.
https://ria.ru/20201202/putin-1587327694.html
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александр лукашенко, одкб, белоруссия, европа, сша, в мире

Лукашенко заявил, что мир скатывается в сторону "управляемого хаоса"

14:14 02.12.2020 (обновлено: 16:54 02.12.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Действия глобальных игроков подталкивают мировой порядок к "управляемому хаосу", заявил на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он заметил, что членам организации приходится действовать в сложной обстановке. По словам Лукашенко, деформируется вся система международных отношений, а также механизмы контроля за вооружениями.
"В общении (стран – Прим. ред.) все больше доминирует конфронтационная риторика. Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений", — сказал белорусский президент.
Лукашенко считает, что пандемия коронавируса спровоцировала обострение массовых беспорядков по всему миру. При этом, как считает глава государства, СМИ преподносят эти конфликта как "спонтанное проявление недовольства", но на деле это не так.
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"Очевидно, что универсальный баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности в западном обществе так и не найден. Видимо, именно из этого проистекает все более бесцеремонное навязывание международному общественному сознанию двойных стандартов", — сказал политик.
С одной стороны, западные власти расценивают свою жесткость в подавлении протестов как объективную необходимость, а чужие меры "поддержания правопорядка и законности" выставляют как "диктатуру и деспотизм", рассуждает белорусский лидер.
"Хотя эти меры на порядок меньше, чем у них самих", — заметил он.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоОДКББелоруссияЕвропаСШАВ мире
 
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