https://ria.ru/20201202/kazakhstan-1587370999.html
Страны ОДКБ оценили инициированный Казахстаном Кодекс по достижению мира
Страны ОДКБ оценили инициированный Казахстаном Кодекс по достижению мира
Страны ОДКБ отметили актуальность инициированного Казахстаном Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, говорится в декларации Совета... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:23
2020-12-02T16:23
2020-12-02T16:23
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ отметили актуальность инициированного Казахстаном Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, говорится в декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.Как отмечается в тексте, страны-члены ОДКБ нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН."Отмечают важность и актуальность инициированного Республикой Казахстан Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, направленного на укрепление международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН", - говорится в тексте документа."Одновременно государства – члены будут наращивать усилия, направленные на отражение угроз международного терроризма, в том числе связанных с финансированием, подготовкой и оснащением иностранных террористов-боевиков для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах, их возвращением из зон конфликтов в страны гражданской принадлежности", - отмечается в декларации.
https://ria.ru/20201202/prizyv-1587367214.html
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