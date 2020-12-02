Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/kazakhstan-1587370999.html
Страны ОДКБ оценили инициированный Казахстаном Кодекс по достижению мира
Страны ОДКБ оценили инициированный Казахстаном Кодекс по достижению мира
Страны ОДКБ отметили актуальность инициированного Казахстаном Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, говорится в декларации Совета... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:23
2020-12-02T16:23
одкб
оон
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/105733/72/1057337227_0:168:1461:990_1400x0_80_0_0_8057edfd030368fdd1815676a55c07a0.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ отметили актуальность инициированного Казахстаном Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, говорится в декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.Как отмечается в тексте, страны-члены ОДКБ нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН."Отмечают важность и актуальность инициированного Республикой Казахстан Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, направленного на укрепление международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН", - говорится в тексте документа."Одновременно государства – члены будут наращивать усилия, направленные на отражение угроз международного терроризма, в том числе связанных с финансированием, подготовкой и оснащением иностранных террористов-боевиков для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах, их возвращением из зон конфликтов в страны гражданской принадлежности", - отмечается в декларации.
https://ria.ru/20201202/prizyv-1587367214.html
https://ria.ru/20201202/vooruzhenie-1587368496.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/105733/72/1057337227_0:31:1461:1127_1400x0_80_0_0_2258293c03735de37ddae89b412ce3f6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одкб, оон, казахстан, в мире

Страны ОДКБ оценили инициированный Казахстаном Кодекс по достижению мира

16:23 02.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны ОДКБ отметили актуальность инициированного Казахстаном Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, говорится в декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Как отмечается в тексте, страны-члены ОДКБ нацелены продолжать наращивать коллективные усилия в борьбе с терроризмом при центральной координирующей роли ООН.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
16:10
ОДКБ поддержала призыв генсека ООН к немедленному прекращению огня в мире
"Отмечают важность и актуальность инициированного Республикой Казахстан Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, направленного на укрепление международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН", - говорится в тексте документа.
"Одновременно государства – члены будут наращивать усилия, направленные на отражение угроз международного терроризма, в том числе связанных с финансированием, подготовкой и оснащением иностранных террористов-боевиков для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах, их возвращением из зон конфликтов в страны гражданской принадлежности", - отмечается в декларации.
Президент РФ Владимир Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
16:14
Страны ОДКБ продолжат оснащать коллективные силы современным вооружением
 
ОДКБООНКазахстанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Ученые объяснили, почему выпив люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Лента новостейМолния