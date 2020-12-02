https://ria.ru/20201202/kartofel-1587300586.html

Врач назвала самые опасные способы употребления картофеля

Врач назвала самые опасные способы употребления картофеля

Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина оценила способы приготовления и употребления картофеля. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:31

2020-12-02T11:31

2020-12-02T13:19

елена губкина (врач)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587306057_49:0:3496:1939_1400x0_80_0_0_69a01695ec97e3e7f7c3a6b7cd6eb090.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина оценила способы приготовления и употребления картофеля.Так, по ее словам, не стоит есть клубни с кожурой, так как в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха."Также при приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам", — отметила специалист в комментарии "Аргументам и фактам".Губкина подчеркнула, что после жарки во фритюре продукт насыщается жирами и токсинами.Лучше всего, как считает медик, варить очищенный картофель или готовить его на пару, поскольку в таком случае овощ отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6. Врач также отметила, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.

https://rsport.ria.ru/20201023/dieta-1581210961.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена губкина (врач), здоровье - общество