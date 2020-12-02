Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/kartofel-1587300586.html
Врач назвала самые опасные способы употребления картофеля
Врач назвала самые опасные способы употребления картофеля
Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина оценила способы приготовления и употребления картофеля. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:31
2020-12-02T13:19
елена губкина (врач)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587306057_49:0:3496:1939_1400x0_80_0_0_69a01695ec97e3e7f7c3a6b7cd6eb090.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина оценила способы приготовления и употребления картофеля.Так, по ее словам, не стоит есть клубни с кожурой, так как в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха."Также при приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам", — отметила специалист в комментарии "Аргументам и фактам".Губкина подчеркнула, что после жарки во фритюре продукт насыщается жирами и токсинами.Лучше всего, как считает медик, варить очищенный картофель или готовить его на пару, поскольку в таком случае овощ отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6. Врач также отметила, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.
https://rsport.ria.ru/20201023/dieta-1581210961.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587306057_480:0:3065:1939_1400x0_80_0_0_b482dde248a71d1c7ababe8bb2c45762.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена губкина (врач), здоровье - общество

Врач назвала самые опасные способы употребления картофеля

11:31 02.12.2020 (обновлено: 13:19 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина оценила способы приготовления и употребления картофеля.
Так, по ее словам, не стоит есть клубни с кожурой, так как в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха.
"Также при приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам", — отметила специалист в комментарии "Аргументам и фактам".
Губкина подчеркнула, что после жарки во фритюре продукт насыщается жирами и токсинами.
Лучше всего, как считает медик, варить очищенный картофель или готовить его на пару, поскольку в таком случае овощ отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6.
Врач также отметила, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.
Молоко и орехи - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 15:45ЗОЖ
Врач назвала продукты, которые можно есть перед сном
 
Елена Губкина (врач)Здоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала