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Врач назвала самые опасные способы употребления картофеля
Врач назвала самые опасные способы употребления картофеля
Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина оценила способы приготовления и употребления картофеля. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:31
2020-12-02T11:31
2020-12-02T13:19
елена губкина (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина оценила способы приготовления и употребления картофеля.Так, по ее словам, не стоит есть клубни с кожурой, так как в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха."Также при приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам", — отметила специалист в комментарии "Аргументам и фактам".Губкина подчеркнула, что после жарки во фритюре продукт насыщается жирами и токсинами.Лучше всего, как считает медик, варить очищенный картофель или готовить его на пару, поскольку в таком случае овощ отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6. Врач также отметила, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.
https://rsport.ria.ru/20201023/dieta-1581210961.html
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елена губкина (врач), здоровье - общество
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина
оценила способы приготовления и употребления картофеля.
Так, по ее словам, не стоит есть клубни с кожурой, так как в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха.
"Также при приготовлении следует не подвергать продукт высоким температурам", — отметила специалист в комментарии "Аргументам и фактам
".
Губкина подчеркнула, что после жарки во фритюре продукт насыщается жирами и токсинами.
Лучше всего, как считает медик, варить очищенный картофель или готовить его на пару, поскольку в таком случае овощ отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6.
Врач также отметила, что без вреда для здоровья можно съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю.