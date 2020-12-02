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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201202/karabakh-1587298547.html
Двое карабахских военных погибли при взрыве вывозимых боеприпасов
Двое карабахских военных погибли при взрыве вывозимых боеприпасов
Двое карабахских военных погибли при взрыве вывозимых боеприпасов на восточном направлении передовой, сообщили в среду в Армии обороны Карабаха. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:19
2020-12-02T11:19
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Двое карабахских военных погибли при взрыве вывозимых боеприпасов на восточном направлении передовой, сообщили в среду в Армии обороны Карабаха.Отмечается, что происшествие произошло во вторник. "Первого декабря на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на восточном направлении, при выполнении служебных обязанностей во время взрыва вывозимых боеприпасов погибли военнослужащие Армии обороны Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян, оба 2001 года рождения", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахских военных в Facebook.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201202/razminirovanie-1587269104.html
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Двое карабахских военных погибли при взрыве вывозимых боеприпасов

11:19 02.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд на автомобильной дороге в Мартакерт в Нагорном Карабахе
Неразорвавшийся снаряд на автомобильной дороге в Мартакерт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Двое карабахских военных погибли при взрыве вывозимых боеприпасов на восточном направлении передовой, сообщили в среду в Армии обороны Карабаха.
Отмечается, что происшествие произошло во вторник. "Первого декабря на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на восточном направлении, при выполнении служебных обязанностей во время взрыва вывозимых боеприпасов погибли военнослужащие Армии обороны Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян, оба 2001 года рождения", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахских военных в Facebook.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Подрыв боеприпасов, найденных во время разминирования местности в районах Нагорного Карабаха специалистами Международного противоминного центра Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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