https://ria.ru/20201202/kamchatka-1587208601.html

На Камчатке сфотографировали редкое природное явление

На Камчатке сфотографировали редкое природное явление

Сотруднице Кроноцкого заповедника Нине Ким удалось сделать кадры необычного природного явления — радужных облаков, сообщает пресс-служба заказника. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T00:25

2020-12-02T00:25

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотруднице Кроноцкого заповедника Нине Ким удалось сделать кадры необычного природного явления — радужных облаков, сообщает пресс-служба заказника."Вы когда-нибудь видели такое чудо? После череды снегопадов на Курильском озере в Южно-Камчатском федеральном заказнике наступило затишье, и природа показала себя с новой стороны. Хотя и во время пурги она здесь очень красива", — рассказали специалисты.На фотографии — цветные облака на фоне луны и Ильинского вулкана.Это редкое оптическое явление возникает, когда капли воды или кристаллы в облаке особым образом преломляют свет Луны или Солнца. Тогда оно окрашивается в бледные, пастельные тона.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

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камчатский край, туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник