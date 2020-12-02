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На Камчатке сфотографировали редкое природное явление
На Камчатке сфотографировали редкое природное явление
Сотруднице Кроноцкого заповедника Нине Ким удалось сделать кадры необычного природного явления — радужных облаков, сообщает пресс-служба заказника. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T00:25
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кроноцкий заповедник
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотруднице Кроноцкого заповедника Нине Ким удалось сделать кадры необычного природного явления — радужных облаков, сообщает пресс-служба заказника."Вы когда-нибудь видели такое чудо? После череды снегопадов на Курильском озере в Южно-Камчатском федеральном заказнике наступило затишье, и природа показала себя с новой стороны. Хотя и во время пурги она здесь очень красива", — рассказали специалисты.На фотографии — цветные облака на фоне луны и Ильинского вулкана.Это редкое оптическое явление возникает, когда капли воды или кристаллы в облаке особым образом преломляют свет Луны или Солнца. Тогда оно окрашивается в бледные, пастельные тона.
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камчатский край, туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник

На Камчатке сфотографировали редкое природное явление

00:25 02.12.2020 (обновлено: 00:27 02.12.2020)
 
© Фото : Кроноцкий заповедник/Нина КимИльинский вулкан
Ильинский вулкан - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Кроноцкий заповедник/Нина Ким
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотруднице Кроноцкого заповедника Нине Ким удалось сделать кадры необычного природного явления — радужных облаков, сообщает пресс-служба заказника.
"Вы когда-нибудь видели такое чудо? После череды снегопадов на Курильском озере в Южно-Камчатском федеральном заказнике наступило затишье, и природа показала себя с новой стороны. Хотя и во время пурги она здесь очень красива", — рассказали специалисты.
На фотографии — цветные облака на фоне луны и Ильинского вулкана.
Это редкое оптическое явление возникает, когда капли воды или кристаллы в облаке особым образом преломляют свет Луны или Солнца. Тогда оно окрашивается в бледные, пастельные тона.
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