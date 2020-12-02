https://ria.ru/20201202/kamchatka-1587208601.html
На Камчатке сфотографировали редкое природное явление
На Камчатке сфотографировали редкое природное явление
Сотруднице Кроноцкого заповедника Нине Ким удалось сделать кадры необычного природного явления — радужных облаков, сообщает пресс-служба заказника. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T00:25
2020-12-02T00:25
2020-12-02T00:27
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сотруднице Кроноцкого заповедника Нине Ким удалось сделать кадры необычного природного явления — радужных облаков, сообщает пресс-служба заказника."Вы когда-нибудь видели такое чудо? После череды снегопадов на Курильском озере в Южно-Камчатском федеральном заказнике наступило затишье, и природа показала себя с новой стороны. Хотя и во время пурги она здесь очень красива", — рассказали специалисты.На фотографии — цветные облака на фоне луны и Ильинского вулкана.Это редкое оптическое явление возникает, когда капли воды или кристаллы в облаке особым образом преломляют свет Луны или Солнца. Тогда оно окрашивается в бледные, пастельные тона.
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
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