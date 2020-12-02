https://ria.ru/20201202/ispytaniya-1587264518.html

Источник: ударный беспилотник "Охотник" впервые испытали с ракетами

Источник: ударный беспилотник "Охотник" впервые испытали с ракетами

Российские военные впервые провели на полигоне Ашулук серию полетов тяжелого ударного беспилотника "Охотник" в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T03:09

2020-12-02T03:09

2020-12-02T07:50

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские военные впервые провели на полигоне Ашулук серию полетов тяжелого ударного беспилотника "Охотник" в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами авиаракет "воздух - воздух", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.До этого "Охотник" уже выполнил ряд полетов, но в ходе них оценивались только его летные качества и работа основных бортовых систем.Источник пояснил, что выполненные полеты "позволят оценить сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57".По словам собеседника, на "Охотнике" использовались имитаторы ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения."Имитаторы имеют корпус и всю электронную начинку соответствующей ракеты, однако лишены двигателя и боевой части", - уточнил источник.Разработанный ОКБ Сухого "Охотник" должен стать первым тяжелым беспилотником с ударными функциями в российских Воздушно-космических силах. Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.По данным открытых источников, ударный БПЛА имеет длину 19 метров, размах крыльев 14 метров, его взлетная масса составляет 20 тонн, максимальная скорость – около 1000 километров в час. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.

https://ria.ru/20201201/borba-1587078557.html

https://ria.ru/20201127/dron-1586555670.html

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россия, су-57, окб сухого, москва, безопасность