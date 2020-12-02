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Туризм
https://ria.ru/20201202/ispaniya-1587343058.html
В Испании подсчитали, сколько туристов потеряли из-за пандемии
В Испании подсчитали, сколько туристов потеряли из-за пандемии
Падение турпотока в Испанию с начала года и по октябрь превысило 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:15
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МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Падение турпотока в Испанию с начала года и по октябрь превысило 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).В ноябре в стране побывали чуть более миллиона иностранцев. За первые десять месяцев года — 17,9 миллион. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был 74,7 миллиона визитеров.Самые большие потери — гости из США, число которых сократилось на 86,5 процентов. Чаще всего в Испанию приезжают французы, за год сократившие визиты на треть.С начала года совокупные расходы путешественников составили 18,6 миллиарда евро, год назад они достигали 82 миллиардов евро. Траты каждого из них также уменьшились на 23 процента, до 845 евро в день.В прошлом году Испанию посетили почти 84 миллиона туристов (это второе место в мире после Франции). В 2020 году в связи с коронавирусом падение турпотока в апреле и мае было 100 процентов, в июне – 97,7 процентов. Для гостей из ряда стран, не входящих в ЕС, в том числе из России, границы Испании закрыты с марта.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, франция, сша, испания

В Испании подсчитали, сколько туристов потеряли из-за пандемии

15:15 02.12.2020
 
CC BY-SA 3.0 / diego_cue / Rupit - Barcelona - Catalunya - SpainРупит, Испания
Рупит, Испания - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
CC BY-SA 3.0 / diego_cue / Rupit - Barcelona - Catalunya - Spain
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МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Падение турпотока в Испанию с начала года и по октябрь превысило 76 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).
В ноябре в стране побывали чуть более миллиона иностранцев. За первые десять месяцев года — 17,9 миллион. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был 74,7 миллиона визитеров.
Самые большие потери — гости из США, число которых сократилось на 86,5 процентов. Чаще всего в Испанию приезжают французы, за год сократившие визиты на треть.
С начала года совокупные расходы путешественников составили 18,6 миллиарда евро, год назад они достигали 82 миллиардов евро. Траты каждого из них также уменьшились на 23 процента, до 845 евро в день.
В прошлом году Испанию посетили почти 84 миллиона туристов (это второе место в мире после Франции). В 2020 году в связи с коронавирусом падение турпотока в апреле и мае было 100 процентов, в июне – 97,7 процентов.
Для гостей из ряда стран, не входящих в ЕС, в том числе из России, границы Испании закрыты с марта.
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