Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/iran-1587399412.html
Косачев назвал убийство иранского физика государственным терроризмом
Косачев назвал убийство иранского физика государственным терроризмом
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Тегерану следует провести расследование убийства известного физика Мохсена Фахризаде с... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:28
2020-12-02T20:18
казем джалали
израиль
мохсен фахризаде
мехди санаи
константин косачев
тегеран (город)
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586909035_0:109:1200:784_1400x0_80_0_0_e4a060bb512829f26d8f1a75cb7b948d.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Тегерану следует провести расследование убийства известного физика Мохсена Фахризаде с подтверждением доказательств причастности к этой трагедии внешних сил.В ходе переговоров с полномочным послом Ирана в РФ Каземом Джалали обсуждалась ситуация в регионе, сложившаяся после убийства известного иранского физика-ядерщика, сообщает пресс-служба СФ."Косачев выразил соболезнования иранскому народу в связи с этой трагедией, охарактеризовав ее как акт государственного терроризма, организованный с высокой степенью вероятности извне. Сенатор обратил внимание на важность скорейшего проведения расследования и обнародования убедительных доказательств иранской версии причастности тех или иных государств к преступлению", - говорится в сообщении.Обсуждались также перспективы развития российско-иранских парламентских связей.Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством ученого-ядерщика. По его словам, пока что те прямые и косвенные свидетельства, которыми Тегеран располагает, указывают на то, что, как и в прошлые разы, за атакой стоит Израиль.Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны и занимал должность замглавы военного ведомства.По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было. Телеканал Al-Alam сообщал, что оружие наводили со спутника.Информацию об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству.
https://ria.ru/20201202/iran-1587383186.html
https://ria.ru/20201201/fizik-yaderschik-1587131479.html
израиль
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586909035_0:0:1200:900_1400x0_80_0_0_c62f370dec31550269c3c2a7d126679b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казем джалали, израиль, мохсен фахризаде, мехди санаи, константин косачев, тегеран (город), иран, в мире

Косачев назвал убийство иранского физика государственным терроризмом

18:28 02.12.2020 (обновлено: 20:18 02.12.2020)
 
© REUTERS / WANA/Official Khamenei WebsiteМохсен Фахризаде
Мохсен Фахризаде - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / WANA/Official Khamenei Website
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Тегерану следует провести расследование убийства известного физика Мохсена Фахризаде с подтверждением доказательств причастности к этой трагедии внешних сил.
В ходе переговоров с полномочным послом Ирана в РФ Каземом Джалали обсуждалась ситуация в регионе, сложившаяся после убийства известного иранского физика-ядерщика, сообщает пресс-служба СФ.
"Косачев выразил соболезнования иранскому народу в связи с этой трагедией, охарактеризовав ее как акт государственного терроризма, организованный с высокой степенью вероятности извне. Сенатор обратил внимание на важность скорейшего проведения расследования и обнародования убедительных доказательств иранской версии причастности тех или иных государств к преступлению", - говорится в сообщении.
Обсуждались также перспективы развития российско-иранских парламентских связей.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 17:04
Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством ученого-ядерщика. По его словам, пока что те прямые и косвенные свидетельства, которыми Тегеран располагает, указывают на то, что, как и в прошлые разы, за атакой стоит Израиль.
Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны и занимал должность замглавы военного ведомства.
По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было. Телеканал Al-Alam сообщал, что оружие наводили со спутника.
Информацию об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 12:44
Ветеран "Альфы" назвал возможную причину убийства иранского ученого
 
Казем ДжалалиИзраильМохсен ФахризадеМехди СанаиКонстантин КосачевТегеран (город)ИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
06:59Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
06:40Число погибших в пожаре в корпусе онкоцентра в Москве выросло до двух
06:37В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной
06:33В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя использовать шарфы вместо масок
Лента новостейМолния