https://ria.ru/20201202/iran-1587399412.html

Косачев назвал убийство иранского физика государственным терроризмом

Косачев назвал убийство иранского физика государственным терроризмом

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Тегерану следует провести расследование убийства известного физика Мохсена Фахризаде с... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:28

2020-12-02T18:28

2020-12-02T20:18

казем джалали

израиль

мохсен фахризаде

мехди санаи

константин косачев

тегеран (город)

иран

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Тегерану следует провести расследование убийства известного физика Мохсена Фахризаде с подтверждением доказательств причастности к этой трагедии внешних сил.В ходе переговоров с полномочным послом Ирана в РФ Каземом Джалали обсуждалась ситуация в регионе, сложившаяся после убийства известного иранского физика-ядерщика, сообщает пресс-служба СФ."Косачев выразил соболезнования иранскому народу в связи с этой трагедией, охарактеризовав ее как акт государственного терроризма, организованный с высокой степенью вероятности извне. Сенатор обратил внимание на важность скорейшего проведения расследования и обнародования убедительных доказательств иранской версии причастности тех или иных государств к преступлению", - говорится в сообщении.Обсуждались также перспективы развития российско-иранских парламентских связей.Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством ученого-ядерщика. По его словам, пока что те прямые и косвенные свидетельства, которыми Тегеран располагает, указывают на то, что, как и в прошлые разы, за атакой стоит Израиль.Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны и занимал должность замглавы военного ведомства.По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было. Телеканал Al-Alam сообщал, что оружие наводили со спутника.Информацию об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству.

https://ria.ru/20201202/iran-1587383186.html

https://ria.ru/20201201/fizik-yaderschik-1587131479.html

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тегеран (город)

иран

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казем джалали, израиль, мохсен фахризаде, мехди санаи, константин косачев, тегеран (город), иран, в мире