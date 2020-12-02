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Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
Спецслужбы Ирана смогли установить лиц, причастных к убийству физика-ядерщика, замглавы минобороны Ирана Мохсена Фахризаде, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:04
2020-12-02T17:04
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
али рабии
парламент ирана
министерство обороны ирана
мохаммад-багер галибаф
тегеран (город)
иран
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецслужбы Ирана смогли установить лиц, причастных к убийству физика-ядерщика, замглавы минобороны Ирана Мохсена Фахризаде, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии."Министерство информации Ирана (разведка - ред.) установило причастных лиц. В настоящий момент изучаются все аспекты. Как только процесс завершится, будет проработана соответствующая реакция", - сказал Рабии, чьи слова приводит агентство Tasnim.Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, уточнил, что погибший также занимал должность замглавы минобороны страны.По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было. Телеканал Al-Alam сообщал, что оружие наводили со спутника.Информацию об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение.
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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, али рабии, парламент ирана, министерство обороны ирана, мохаммад-багер галибаф, тегеран (город), иран, в мире

Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика

17:04 02.12.2020
 
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / Fars News Agency
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецслужбы Ирана смогли установить лиц, причастных к убийству физика-ядерщика, замглавы минобороны Ирана Мохсена Фахризаде, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Министерство информации Ирана (разведка - ред.) установило причастных лиц. В настоящий момент изучаются все аспекты. Как только процесс завершится, будет проработана соответствующая реакция", - сказал Рабии, чьи слова приводит агентство Tasnim.
Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, уточнил, что погибший также занимал должность замглавы минобороны страны.
По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было. Телеканал Al-Alam сообщал, что оружие наводили со спутника.
Информацию об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение.
Церемония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
12:14
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Мохсен ФахризадеУбийство иранского физика-ядерщикаАли РабииПарламент ИранаМинистерство обороны ИранаМохаммад-Багер ГалибафТегеран (город)ИранВ мире
 
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