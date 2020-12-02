https://ria.ru/20201202/iran-1587383186.html

Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика

Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика

Спецслужбы Ирана смогли установить лиц, причастных к убийству физика-ядерщика, замглавы минобороны Ирана Мохсена Фахризаде, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:04

2020-12-02T17:04

2020-12-02T17:04

мохсен фахризаде

убийство иранского физика-ядерщика

али рабии

парламент ирана

министерство обороны ирана

мохаммад-багер галибаф

тегеран (город)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спецслужбы Ирана смогли установить лиц, причастных к убийству физика-ядерщика, замглавы минобороны Ирана Мохсена Фахризаде, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии."Министерство информации Ирана (разведка - ред.) установило причастных лиц. В настоящий момент изучаются все аспекты. Как только процесс завершится, будет проработана соответствующая реакция", - сказал Рабии, чьи слова приводит агентство Tasnim.Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, уточнил, что погибший также занимал должность замглавы минобороны страны.По данным агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было. Телеканал Al-Alam сообщал, что оружие наводили со спутника.Информацию об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение.

https://ria.ru/20201202/ubiystvo-1587308128.html

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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, али рабии, парламент ирана, министерство обороны ирана, мохаммад-багер галибаф, тегеран (город), иран, в мире