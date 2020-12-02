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В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам

В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам

Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить от оплаты проезда по платным дорогам инвалидов, ветеранов Великой РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:14

2020-12-02T17:14

2020-12-02T17:14

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авто

госдума рф

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить от оплаты проезда по платным дорогам инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и Героев РФ, следует из базы данных ГД."Несмотря на активное развитие в нашей стране системы плат­ных дорог, которая направлена на обеспечение транспортной доступности между объектами инфраструктуры как внутри населенных пунктов, так и между ними, льготный проезд по платным дорогам для многих категорий граждан (таких как инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и России, Герои труда, а также жители населенных пунктов, прилегающих к плат­ным участкам автомобильных дорог) до настоящего времени не предусмотрен, что не отвечает их интересам", - говорится в пояснительной записке.Законопроектом предлагается включить в категории, освобождённые от оплаты проезда по платным дорогам "транспортные средства, управляемые лицами, удостоенными званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющимися пол­ными кавалерами ордена Славы, Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации либо награжденными орденом Трудовой Славы трех степеней, участниками Великой Отечественной войны, либо перевозящими указанных лиц".Также предлагается освободить от оплаты проезда автомобили, управляемые инвалидами или перевозящие инвалидов, если на транспортном средстве установлен опознавательный знак "Инвалид".Кроме того, в этот список предлагается включить транспортные средства, движущиеся в колонне в сопровождении госу­дарственных оперативных служб, и школьные автобусы.Помимо того, законопроектом предлагается распространить бесплатный проезд на транспортные средства, управляемые лицами, зарегистрированными по месту жительства на территории населенных пунктов, непосредственно приле­гающих к платным участкам автомобильных дорог (граничащих с платными участками автомобильных дорог), и осуществляющими трудовую деятельность на основании трудового договора или служебного контракта на территории иных населенных пунктов, непосредственно прилегающих к платным участкам авто­мобильных дорог.

https://ria.ru/20201007/shtrafy-1578612623.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/platnye-dorogi-1582474965.html

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россия, авто, госдума рф, краснодарский край, общество