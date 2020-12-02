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Путин проведет встречу с главой Всероссийского общества глухих
Путин проведет встречу с главой Всероссийского общества глухих
Глава Всероссийского общества глухих Станислав Иванов проведет онлайн-встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, расскажет о проблемах глухих,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:37
2020-12-02T15:37
2020-12-02T15:41
станислав иванов
всероссийское общество глухих
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Глава Всероссийского общества глухих Станислав Иванов проведет онлайн-встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, расскажет о проблемах глухих, рассказали РИА Новости советник главы общества Лидия Фролова.Ранее сообщалось, что Путин в четверг пообщается с представителями общественных организаций инвалидов."Действительно, завтра Станислав Александрович встречается в онлайн-режиме с Владимиром Владимировичем Путиным. Он подготовил повестку дня о проблемах глухих и, соответственно, все это будет озвучено. Мы ждем перемен", - сказал она.
https://ria.ru/20201113/putin-1584496595.html
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станислав иванов, всероссийское общество глухих, владимир путин