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Путин проведет встречу с главой Всероссийского общества глухих
Путин проведет встречу с главой Всероссийского общества глухих
Глава Всероссийского общества глухих Станислав Иванов проведет онлайн-встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, расскажет о проблемах глухих,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:37
2020-12-02T15:41
станислав иванов
всероссийское общество глухих
владимир путин
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Глава Всероссийского общества глухих Станислав Иванов проведет онлайн-встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, расскажет о проблемах глухих, рассказали РИА Новости советник главы общества Лидия Фролова.Ранее сообщалось, что Путин в четверг пообщается с представителями общественных организаций инвалидов."Действительно, завтра Станислав Александрович встречается в онлайн-режиме с Владимиром Владимировичем Путиным. Он подготовил повестку дня о проблемах глухих и, соответственно, все это будет озвучено. Мы ждем перемен", - сказал она.
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станислав иванов, всероссийское общество глухих, владимир путин

Путин проведет встречу с главой Всероссийского общества глухих

15:37 02.12.2020 (обновлено: 15:41 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Глава Всероссийского общества глухих Станислав Иванов проведет онлайн-встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, расскажет о проблемах глухих, рассказали РИА Новости советник главы общества Лидия Фролова.
Ранее сообщалось, что Путин в четверг пообщается с представителями общественных организаций инвалидов.
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"Действительно, завтра Станислав Александрович встречается в онлайн-режиме с Владимиром Владимировичем Путиным. Он подготовил повестку дня о проблемах глухих и, соответственно, все это будет озвучено. Мы ждем перемен", - сказал она.
 
Станислав ИвановВсероссийское общество глухихВладимир Путин
 
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