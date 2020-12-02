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Путин проведет встречу с главой Всероссийского общества глухих

Путин проведет встречу с главой Всероссийского общества глухих

Глава Всероссийского общества глухих Станислав Иванов проведет онлайн-встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, расскажет о проблемах глухих,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:37

2020-12-02T15:37

2020-12-02T15:41

станислав иванов

всероссийское общество глухих

владимир путин

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Глава Всероссийского общества глухих Станислав Иванов проведет онлайн-встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, расскажет о проблемах глухих, рассказали РИА Новости советник главы общества Лидия Фролова.Ранее сообщалось, что Путин в четверг пообщается с представителями общественных организаций инвалидов."Действительно, завтра Станислав Александрович встречается в онлайн-режиме с Владимиром Владимировичем Путиным. Он подготовил повестку дня о проблемах глухих и, соответственно, все это будет озвучено. Мы ждем перемен", - сказал она.

https://ria.ru/20201113/putin-1584496595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав иванов, всероссийское общество глухих, владимир путин