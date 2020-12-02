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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201202/internet-1587416125.html
Все учебные заведения Китая подключат к интернету к концу 2020 года
Все учебные заведения Китая подключат к интернету к концу 2020 года
К концу 2020 года все учебные заведения Китая будут иметь доступ к интернету, сообщило министерство образования КНР. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:11
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россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 2 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". К концу 2020 года все учебные заведения Китая будут иметь доступ к интернету, сообщило министерство образования КНР.Около 99,7% учебных заведений Китая уже имеют доступ в Интернет, что на 30 процентных пунктов выше, чем в 2015 году. В настоящее время в учебных заведениях страны насчитывается 10,6 миллиона компьютерных терминалов для учителей и около 17 миллионов - для учащихся.
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китай

Все учебные заведения Китая подключат к интернету к концу 2020 года

20:11 02.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСерверная
Серверная - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". К концу 2020 года все учебные заведения Китая будут иметь доступ к интернету, сообщило министерство образования КНР.
Около 99,7% учебных заведений Китая уже имеют доступ в Интернет, что на 30 процентных пунктов выше, чем в 2015 году. В настоящее время в учебных заведениях страны насчитывается 10,6 миллиона компьютерных терминалов для учителей и около 17 миллионов - для учащихся.
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