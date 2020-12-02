https://ria.ru/20201202/instagram-1587427398.html
Instagram заблокировал аккаунт "Вести. Ставропольский край"
Instagram заблокировал аккаунт "Вести. Ставропольский край"
Instagram заблокировал аккаунт "Вести. Ставропольский край", сообщили сотрудники ГТРК "Ставрополье". РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T22:13
2020-12-02T22:13
2020-12-02T23:56
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ПЯТИГОРСК, 2 дек — РИА Новости. Instagram заблокировал аккаунт "Вести. Ставропольский край", сообщили сотрудники ГТРК "Ставрополье"."У нас новый официальный аккаунт! Нашему старому аккаунту "Вести. Ставропольский край" — 5 лет и 18 дней. У нас было 11 900 публикаций, 96 224 подписчика. Однако нас заблокировали, но мы еще надеемся на восстановление. Чтобы не оставлять наших подписчиков без новостей, мы создали новую страницу. Поддержите нас, СМИ нельзя блокировать", — говорится в сообщении в новом аккаунте телеканала.Как уточняется в комментариях к посту, причину блокировки, "к сожалению, не объяснили".Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры России рассмотреть возможность законодательного введения в отношении иностранных интернет-компаний штрафов до десяти миллионов рублей и принудительного ареста их денежных средств. В письме ассоциации напоминается, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".
https://ria.ru/20201027/feyki-1581721492.html
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вгтрк, instagram, ставропольский край, общество