https://ria.ru/20201202/instagram-1587427398.html

Instagram заблокировал аккаунт "Вести. Ставропольский край"

Instagram заблокировал аккаунт "Вести. Ставропольский край"

Instagram заблокировал аккаунт "Вести. Ставропольский край", сообщили сотрудники ГТРК "Ставрополье". РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T22:13

2020-12-02T22:13

2020-12-02T23:56

вгтрк

instagram

ставропольский край

общество

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ПЯТИГОРСК, 2 дек — РИА Новости. Instagram заблокировал аккаунт "Вести. Ставропольский край", сообщили сотрудники ГТРК "Ставрополье"."У нас новый официальный аккаунт! Нашему старому аккаунту "Вести. Ставропольский край" — 5 лет и 18 дней. У нас было 11 900 публикаций, 96 224 подписчика. Однако нас заблокировали, но мы еще надеемся на восстановление. Чтобы не оставлять наших подписчиков без новостей, мы создали новую страницу. Поддержите нас, СМИ нельзя блокировать", — говорится в сообщении в новом аккаунте телеканала.Как уточняется в комментариях к посту, причину блокировки, "к сожалению, не объяснили".Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры России рассмотреть возможность законодательного введения в отношении иностранных интернет-компаний штрафов до десяти миллионов рублей и принудительного ареста их денежных средств. В письме ассоциации напоминается, что, по данным Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".

https://ria.ru/20201027/feyki-1581721492.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/sotsseti-1581182375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вгтрк, instagram, ставропольский край, общество