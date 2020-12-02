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Названы предвестники инфаркта
Названы предвестники инфаркта
Британские медики напомнили о том, что сердечный приступ — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, пишет издание Express. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:30
2020-12-02T19:30
здоровье - общество
в мире
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британские медики напомнили о том, что сердечный приступ — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, пишет издание Express.Сердечный приступ часто сопровождается рядом других признаков. Среди них отдающая в руку боль, головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание, тошнота, тревожность и даже кашель.Причина сердечного приступа — недостаточное количество крови, поступающей в сердце. Это создает дополнительную нагрузку на мышцы.Как правило, представление о симптомах сердечного приступа у людей ограничивается сильной болью в груди, но в большинстве случаев признаков инфаркта намного больше и все они могут быть незначительными на первый взгляд.Сердечный приступ является признаком ишемической болезни сердца, при которых отложения жировых субстанций перекрывают кровоток внутри кровеносных сосудов. Чтобы снизить риск инфаркта, следует включить в рацион больше овощей и фруктов и заниматься спортом.
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здоровье - общество, в мире

Названы предвестники инфаркта

19:30 02.12.2020
 
© РИА Новости / Александр КондратюкРентгенохирург работает в операционно-ангиографическом комплексе центра сердечно-сосудистой хирургии
Рентгенохирург работает в операционно-ангиографическом комплексе центра сердечно-сосудистой хирургии - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британские медики напомнили о том, что сердечный приступ — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, пишет издание Express.
Сердечный приступ часто сопровождается рядом других признаков. Среди них отдающая в руку боль, головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание, тошнота, тревожность и даже кашель.
Жизненные показатели на мониторе - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 16:17
Найден способ предотвращать сердечные приступы
Причина сердечного приступа — недостаточное количество крови, поступающей в сердце. Это создает дополнительную нагрузку на мышцы.
Как правило, представление о симптомах сердечного приступа у людей ограничивается сильной болью в груди, но в большинстве случаев признаков инфаркта намного больше и все они могут быть незначительными на первый взгляд.
"В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом", — предупредили в Национальной службе здравоохранения Британии.
Сердечный приступ является признаком ишемической болезни сердца, при которых отложения жировых субстанций перекрывают кровоток внутри кровеносных сосудов. Чтобы снизить риск инфаркта, следует включить в рацион больше овощей и фруктов и заниматься спортом.
 
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