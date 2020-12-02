https://ria.ru/20201202/infarkt-1587409588.html
Названы предвестники инфаркта
Названы предвестники инфаркта
Британские медики напомнили о том, что сердечный приступ — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, пишет издание Express. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:30
2020-12-02T19:30
2020-12-02T19:30
здоровье - общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576039511_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_edc1ab2f63be0c853fed311259d093d0.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британские медики напомнили о том, что сердечный приступ — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, пишет издание Express.Сердечный приступ часто сопровождается рядом других признаков. Среди них отдающая в руку боль, головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание, тошнота, тревожность и даже кашель.Причина сердечного приступа — недостаточное количество крови, поступающей в сердце. Это создает дополнительную нагрузку на мышцы.Как правило, представление о симптомах сердечного приступа у людей ограничивается сильной болью в груди, но в большинстве случаев признаков инфаркта намного больше и все они могут быть незначительными на первый взгляд.Сердечный приступ является признаком ишемической болезни сердца, при которых отложения жировых субстанций перекрывают кровоток внутри кровеносных сосудов. Чтобы снизить риск инфаркта, следует включить в рацион больше овощей и фруктов и заниматься спортом.
https://ria.ru/20200724/1574874928.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576039511_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_f11c4e6e6c81d1a8328051fd5f12312a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британские
медики напомнили о том, что сердечный приступ — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, пишет издание Express
.
Сердечный приступ часто сопровождается рядом других признаков. Среди них отдающая в руку боль, головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание, тошнота, тревожность и даже кашель.
Причина сердечного приступа — недостаточное количество крови, поступающей в сердце. Это создает дополнительную нагрузку на мышцы.
Как правило, представление о симптомах сердечного приступа у людей ограничивается сильной болью в груди, но в большинстве случаев признаков инфаркта намного больше и все они могут быть незначительными на первый взгляд.
"В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом", — предупредили в Национальной службе здравоохранения Британии.
Сердечный приступ является признаком ишемической болезни сердца, при которых отложения жировых субстанций перекрывают кровоток внутри кровеносных сосудов. Чтобы снизить риск инфаркта, следует включить в рацион больше овощей и фруктов и заниматься спортом.