https://ria.ru/20201202/infarkt-1587409588.html

Названы предвестники инфаркта

Названы предвестники инфаркта

Британские медики напомнили о том, что сердечный приступ — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, пишет издание Express. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:30

2020-12-02T19:30

2020-12-02T19:30

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британские медики напомнили о том, что сердечный приступ — это не всегда резкие боли в области грудной клетки, пишет издание Express.Сердечный приступ часто сопровождается рядом других признаков. Среди них отдающая в руку боль, головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное дыхание, тошнота, тревожность и даже кашель.Причина сердечного приступа — недостаточное количество крови, поступающей в сердце. Это создает дополнительную нагрузку на мышцы.Как правило, представление о симптомах сердечного приступа у людей ограничивается сильной болью в груди, но в большинстве случаев признаков инфаркта намного больше и все они могут быть незначительными на первый взгляд.Сердечный приступ является признаком ишемической болезни сердца, при которых отложения жировых субстанций перекрывают кровоток внутри кровеносных сосудов. Чтобы снизить риск инфаркта, следует включить в рацион больше овощей и фруктов и заниматься спортом.

https://ria.ru/20200724/1574874928.html

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здоровье - общество, в мире