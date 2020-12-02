https://ria.ru/20201202/igrushki-1587273167.html

Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19

Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19

Коллектив красноярской фабрики елочных игрушек "Бирюсинка" создал к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса, и теперь, чтобы удовлетворить... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:36

2020-12-02T08:36

2020-12-02T09:53

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 2 дек – РИА Новости. Коллектив красноярской фабрики елочных игрушек "Бирюсинка" создал к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса, и теперь, чтобы удовлетворить покупательский спрос, сотрудники работают в усиленном режиме, сообщил РИА Новости заместитель руководителя фабрики Артем Денисович.По его словам, все игрушки изготавливаются вручную. С начала недели, как только стало известно о новой коллекции, спрос на шары в масках резко вырос."Мало сказать... Сейчас стараемся усиленно работать, чтобы удовлетворить спрос. Уже были подобные истории. Символы года мы выпускали постоянно, ассортимент ежегодно обновляем, вот, здесь решили обыграть это дело с маской. Именно на них большой спрос, прямо небывалый", - рассказал собеседник агентства.Он рассказал, что высокий спрос отмечается не только среди жителей Красноярска. Заказы поступают со всех регионов.Он отметил, что цены на игрушки демократичные. Например, шар в маске стоит 350 рублей, символ года бык - 365 рублей. Всего в ассортименте более 250 елочных украшений. А сама новогодняя коллекция обновляется ежегодно, причем к разработке специалисты приступают уже с февраля.

https://ria.ru/20201201/dekor-1587080617.html

https://ria.ru/20201116/elka-1584821349.html

красноярск

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, красноярск, общество