https://ria.ru/20201202/gonka-1587317652.html
Утвержден маршрут камчатской гонки "Берингия – 2021"
Утвержден маршрут камчатской гонки "Берингия – 2021"
Оргкомитет камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках определился, что в следующем году она пройдет из села Эссо до поселка Оссора, и утвердил единую... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:41
2020-12-02T12:41
2020-12-02T12:41
камчатский край
владимир солодов
дальний восток
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Оргкомитет камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках определился, что в следующем году она пройдет из села Эссо до поселка Оссора, и утвердил единую концепцию зимнего фестиваля "Берингия"."Маршрут утвержден, остается проработать некоторые технические нюансы. Программа включает в себя и детские заезды, и заезды на биатлонном комплексе им. Фатьянова, и гонку в Елизове, и праздник "Снежный путь". Все они пройдут в единой логике, будут увязаны с главной темой: популяризацией наших традиционных видов транспорта – ездовых упряжек. Уверен, что новый формат позволит нам привлечь к "Берингии" еще больший интерес, постепенно гонка выйдет на международный уровень и станет значимым событием не только для Камчатки и Дальнего Востока, но и для всего мира", – сказал глава региона Владимир Солодов."Берингия" — самая протяженная гонка на собачьих упряжках не только в России, но и в Евразии. С 2010 года она имеет статус официального праздника Камчатского края, который включает спортивные состязания и культурную программу.
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