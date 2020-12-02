https://ria.ru/20201202/gonka-1587317652.html

Утвержден маршрут камчатской гонки "Берингия – 2021"

Утвержден маршрут камчатской гонки "Берингия – 2021"

Оргкомитет камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках определился, что в следующем году она пройдет из села Эссо до поселка Оссора, и утвердил единую... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:41

2020-12-02T12:41

2020-12-02T12:41

камчатский край

владимир солодов

дальний восток

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Оргкомитет камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках определился, что в следующем году она пройдет из села Эссо до поселка Оссора, и утвердил единую концепцию зимнего фестиваля "Берингия"."Маршрут утвержден, остается проработать некоторые технические нюансы. Программа включает в себя и детские заезды, и заезды на биатлонном комплексе им. Фатьянова, и гонку в Елизове, и праздник "Снежный путь". Все они пройдут в единой логике, будут увязаны с главной темой: популяризацией наших традиционных видов транспорта – ездовых упряжек. Уверен, что новый формат позволит нам привлечь к "Берингии" еще больший интерес, постепенно гонка выйдет на международный уровень и станет значимым событием не только для Камчатки и Дальнего Востока, но и для всего мира", – сказал глава региона Владимир Солодов."Берингия" — самая протяженная гонка на собачьих упряжках не только в России, но и в Евразии. С 2010 года она имеет статус официального праздника Камчатского края, который включает спортивные состязания и культурную программу.

https://ria.ru/20201202/kamchatka-1587208601.html

дальний восток

камчатский край

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владимир солодов, дальний восток, камчатский край