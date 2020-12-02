https://ria.ru/20201202/gmii-1587321854.html

"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой

"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой

Фестиваль "Декабрьские вечера" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина посвятили памяти его президента Ирины Антоновой, по инициативе... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:52

2020-12-02T16:52

2020-12-02T16:52

культура

умерла ирина антонова

новости культуры

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

декабрьские вечера (фестиваль)

святослав рихтер

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Фестиваль "Декабрьские вечера" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина посвятили памяти его президента Ирины Антоновой, по инициативе которой зародился фестиваль, сообщила пресс-служба музея."Было принято решение "Декабрьские вечера" посвятить памяти Ирины Александровны", - сказали РИА Новости в пресс-службе.Фестиваль в этом году будет проходить без зрителей. Концерты будут доступны в онлайн-трансляции, расписание можно найти на сайте музея. Открывает программу вечер "Художник читает Библию". Камерный ансамбль "Солисты Москвы" Юрия Башмета исполнит произведения Йозефа Гайдна и Софьи Губайдулиной. Солируют Александр Рудин (виолончель) и Фридрих Липс (баян), читает Евгений Миронов. Начало 2 декабря в 20:00.По традиции, концертная программа тесно связана с выставкой, проходящей в декабре в Белом зале Пушкинского музея. Задуманная в этом году экспозиция "Святослав Рихтер. Я вижу музыку" не могла быть реализована из соображений безопасности в рамках мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. К выставке подготовлен электронный каталог. В нем также опубликованы воспоминания Ирины Александровны Антоновой, записанные специально для этого издания.Антонова скончалась в ночь с понедельника на вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.Ежегодный фестиваль "Декабрьские вечера" был создан в 1981 году по инициативе Ирины Антоновой, которая на тот момент была директором Пушкинского музея, и пианиста Святослава Рихтера.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587151722.html

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умерла ирина антонова, новости культуры, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, декабрьские вечера (фестиваль), святослав рихтер