https://ria.ru/20201202/gaz-1587405732.html
К 2025 году в Пермском крае газ подведут более чем к 10 тысячам домов
К 2025 году в Пермском крае газ подведут более чем к 10 тысячам домов
Благодаря увеличению финансирования программы газификации Пермского края со стороны "Газпрома" появится возможность в ближайшие пять лет подключить к газу 10,5... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:04
2020-12-02T19:04
2020-12-02T19:04
дмитрий махонин
газпром
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153267/88/1532678882_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_e9b3bc169a13a84458937141412779dd.jpg
ПЕРМЬ, 2 дек – РИА Новости. Благодаря увеличению финансирования программы газификации Пермского края со стороны "Газпрома" появится возможность в ближайшие пять лет подключить к газу 10,5 тысяч домов региона, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.В среду краевое правительство обсудило ход реализации региональной программы газификации. По данным пресс-службы губернатора, в текущем году в территориях региона построят 39 газопроводов общей протяженностью 600 километров, благодаря чему к газу смогут подключиться более 9 тысяч домовладений, где проживают 22,5 тысячи человек."Пермский край один из первых утвердил с "Газпромом" программу газификации региона до 2025 года. Благодаря этому, начиная с 2021 года, возможность подведения "голубого топлива" появится еще у 10,5 тысяч домовладений в 78 населенных пунктах, качество жизни повысится для 26 тысяч наших земляков", - цитирует пресс-служба губернатора Дмитрия Махонина.По его словам, в ближайшие пять лет инвестиции "Газпрома" в газификацию Пермского края увеличатся в 3,7 раза и составят более 8,8 миллиардов рублей. При этом регион ведет переговоры с компанией о включении в нее дополнительных объектов.Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, при реализации программы газификации Махонин особое внимание обратил на необходимость упрощения процесса подключения домовладений Пермского края к газу. "Нужно не только строить газопроводы, но и делать подведение "голубого топлива" в дом более доступным для населения. В частности, снижать стоимость, сокращать сроки и упрощать процедуру подключения. Краевому правительству необходимо усилить работу в этом направлении, в том числе, заявляться на все возможные меры поддержки, которые предоставляет федерация", - считает Махонин.По информации пресс-службы губернатора, сейчас уровень газификации природным газом жилищного фонда Пермского края составляет более 63%, а к концу 2025 года он должен вырасти на 6% и составить более 66%. При этом уровень газификации сельской местности должен вырасти до почти 40%, то есть на 25%.
https://ria.ru/20201130/selektsiya-1587011312.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153267/88/1532678882_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5f8e1929f13621090d835d4702d4d41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий махонин, газпром, пермский край
ПЕРМЬ, 2 дек – РИА Новости.
Благодаря увеличению финансирования программы газификации Пермского края
со стороны "Газпрома
" появится возможность в ближайшие пять лет подключить к газу 10,5 тысяч домов региона, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
В среду краевое правительство обсудило ход реализации региональной программы газификации. По данным пресс-службы губернатора, в текущем году в территориях региона построят 39 газопроводов общей протяженностью 600 километров, благодаря чему к газу смогут подключиться более 9 тысяч домовладений, где проживают 22,5 тысячи человек.
"Пермский край один из первых утвердил с "Газпромом" программу газификации региона до 2025 года. Благодаря этому, начиная с 2021 года, возможность подведения "голубого топлива" появится еще у 10,5 тысяч домовладений в 78 населенных пунктах, качество жизни повысится для 26 тысяч наших земляков", - цитирует пресс-служба губернатора Дмитрия Махонина
.
По его словам, в ближайшие пять лет инвестиции "Газпрома" в газификацию Пермского края увеличатся в 3,7 раза и составят более 8,8 миллиардов рублей. При этом регион ведет переговоры с компанией о включении в нее дополнительных объектов.
Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, при реализации программы газификации Махонин особое внимание обратил на необходимость упрощения процесса подключения домовладений Пермского края к газу.
"Нужно не только строить газопроводы, но и делать подведение "голубого топлива" в дом более доступным для населения. В частности, снижать стоимость, сокращать сроки и упрощать процедуру подключения. Краевому правительству необходимо усилить работу в этом направлении, в том числе, заявляться на все возможные меры поддержки, которые предоставляет федерация", - считает Махонин.
По информации пресс-службы губернатора, сейчас уровень газификации природным газом жилищного фонда Пермского края составляет более 63%, а к концу 2025 года он должен вырасти на 6% и составить более 66%. При этом уровень газификации сельской местности должен вырасти до почти 40%, то есть на 25%.