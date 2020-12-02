https://ria.ru/20201202/gaz-1587405732.html

К 2025 году в Пермском крае газ подведут более чем к 10 тысячам домов

К 2025 году в Пермском крае газ подведут более чем к 10 тысячам домов

Благодаря увеличению финансирования программы газификации Пермского края со стороны "Газпрома" появится возможность в ближайшие пять лет подключить к газу 10,5... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:04

2020-12-02T19:04

2020-12-02T19:04

дмитрий махонин

газпром

пермский край

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ПЕРМЬ, 2 дек – РИА Новости. Благодаря увеличению финансирования программы газификации Пермского края со стороны "Газпрома" появится возможность в ближайшие пять лет подключить к газу 10,5 тысяч домов региона, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.В среду краевое правительство обсудило ход реализации региональной программы газификации. По данным пресс-службы губернатора, в текущем году в территориях региона построят 39 газопроводов общей протяженностью 600 километров, благодаря чему к газу смогут подключиться более 9 тысяч домовладений, где проживают 22,5 тысячи человек."Пермский край один из первых утвердил с "Газпромом" программу газификации региона до 2025 года. Благодаря этому, начиная с 2021 года, возможность подведения "голубого топлива" появится еще у 10,5 тысяч домовладений в 78 населенных пунктах, качество жизни повысится для 26 тысяч наших земляков", - цитирует пресс-служба губернатора Дмитрия Махонина.По его словам, в ближайшие пять лет инвестиции "Газпрома" в газификацию Пермского края увеличатся в 3,7 раза и составят более 8,8 миллиардов рублей. При этом регион ведет переговоры с компанией о включении в нее дополнительных объектов.Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, при реализации программы газификации Махонин особое внимание обратил на необходимость упрощения процесса подключения домовладений Пермского края к газу. "Нужно не только строить газопроводы, но и делать подведение "голубого топлива" в дом более доступным для населения. В частности, снижать стоимость, сокращать сроки и упрощать процедуру подключения. Краевому правительству необходимо усилить работу в этом направлении, в том числе, заявляться на все возможные меры поддержки, которые предоставляет федерация", - считает Махонин.По информации пресс-службы губернатора, сейчас уровень газификации природным газом жилищного фонда Пермского края составляет более 63%, а к концу 2025 года он должен вырасти на 6% и составить более 66%. При этом уровень газификации сельской местности должен вырасти до почти 40%, то есть на 25%.

https://ria.ru/20201130/selektsiya-1587011312.html

пермский край

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дмитрий махонин, газпром, пермский край