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https://ria.ru/20201202/frantsiya-1587336868.html
На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
Выборочные проверки могут быть устроены во Франции на границах со странами, в которых горнолыжные станции останутся открытыми в декабре, чтобы помешать... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:35
2020-12-02T17:35
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франция
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коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. Выборочные проверки могут быть устроены во Франции на границах со странами, в которых горнолыжные станции останутся открытыми в декабре, чтобы помешать французам ехать в зоны, где существует высокий риск заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Жан Кастекс.На прошлой неделе он заявил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет говорить об открытии горнолыжных станций во Франции в декабре. При этом чиновник отметил, что у граждан будет возможность приехать туда, чтобы насладиться чистым воздухом, но подъемники работать не будут."Франция, Италия и Германия посчитали неразумным открывать горнолыжные станции. Испания и Швейцария — я говорю о наших соседних странах — не согласны с этим решением", — сказал Кастекс в эфире телеканала BFMTV. Вместе с тем он добавил, что дипломатические усилия для достижения скоординированных действий на европейском уровне продолжаются.Глава правительства сообщил, что на границах Франции и соседних с ней стран, где горнолыжные станции будут открыты, власти введут выборочные проверки, тесты на коронавирус и возможный режим самоизоляции на неделю."Если другие государства готовы открыть курорты, это их право. Но я продолжу защищать своих сограждан, мешая им ехать заражаться", — отметил премьер-министр.
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курорт, франция, коронавирус covid-19, туризм, эммануэль макрон, новости - туризм, европа, италия, испания

На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников

17:35 02.12.2020
 
© РИА Новости / Виктор Онучко / Перейти в фотобанкВо французских Альпах
Во французских Альпах - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Виктор Онучко
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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. Выборочные проверки могут быть устроены во Франции на границах со странами, в которых горнолыжные станции останутся открытыми в декабре, чтобы помешать французам ехать в зоны, где существует высокий риск заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Жан Кастекс.
На прошлой неделе он заявил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет говорить об открытии горнолыжных станций во Франции в декабре. При этом чиновник отметил, что у граждан будет возможность приехать туда, чтобы насладиться чистым воздухом, но подъемники работать не будут.
"Франция, Италия и Германия посчитали неразумным открывать горнолыжные станции. Испания и Швейцария — я говорю о наших соседних странах — не согласны с этим решением", — сказал Кастекс в эфире телеканала BFMTV. Вместе с тем он добавил, что дипломатические усилия для достижения скоординированных действий на европейском уровне продолжаются.
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Глава правительства сообщил, что на границах Франции и соседних с ней стран, где горнолыжные станции будут открыты, власти введут выборочные проверки, тесты на коронавирус и возможный режим самоизоляции на неделю.
"Если другие государства готовы открыть курорты, это их право. Но я продолжу защищать своих сограждан, мешая им ехать заражаться", — отметил премьер-министр.
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