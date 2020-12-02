https://ria.ru/20201202/frantsiya-1587336868.html

На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников

На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников

Выборочные проверки могут быть устроены во Франции на границах со странами, в которых горнолыжные станции останутся открытыми в декабре, чтобы помешать... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:35

2020-12-02T17:35

2020-12-02T17:35

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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. Выборочные проверки могут быть устроены во Франции на границах со странами, в которых горнолыжные станции останутся открытыми в декабре, чтобы помешать французам ехать в зоны, где существует высокий риск заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Жан Кастекс.На прошлой неделе он заявил, что эпидемиологическая ситуация не позволяет говорить об открытии горнолыжных станций во Франции в декабре. При этом чиновник отметил, что у граждан будет возможность приехать туда, чтобы насладиться чистым воздухом, но подъемники работать не будут."Франция, Италия и Германия посчитали неразумным открывать горнолыжные станции. Испания и Швейцария — я говорю о наших соседних странах — не согласны с этим решением", — сказал Кастекс в эфире телеканала BFMTV. Вместе с тем он добавил, что дипломатические усилия для достижения скоординированных действий на европейском уровне продолжаются.Глава правительства сообщил, что на границах Франции и соседних с ней стран, где горнолыжные станции будут открыты, власти введут выборочные проверки, тесты на коронавирус и возможный режим самоизоляции на неделю."Если другие государства готовы открыть курорты, это их право. Но я продолжу защищать своих сограждан, мешая им ехать заражаться", — отметил премьер-министр.

https://ria.ru/20201201/kurorty-1587119087.html

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

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курорт, франция, коронавирус covid-19, туризм, эммануэль макрон, новости - туризм, европа, италия, испания