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Во Франции задержали второго подозреваемого в стрельбе по полицейским
Во Франции задержали второго подозреваемого в стрельбе по полицейским
Французские правоохранители задержали второго подозреваемого в стрельбе по сотрудникам полиции в начале октября в департаменте Валь-д'Уаз, сообщает телеканал... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:35
2020-12-02T10:35
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париж
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Французские правоохранители задержали второго подозреваемого в стрельбе по сотрудникам полиции в начале октября в департаменте Валь-д'Уаз, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Как сообщала ранее газета Parisien, 7 октября два сотрудника полиции получили ранения в результате стрельбы в муниципалитете Эрбле в департаменте Валь-д’Уаз. Они были на задании, когда неизвестные напали на них, избили и выкрали оружие, после чего выстрелили в них. Полицейские были госпитализированы, один из них, по данным газеты, получил серьезные ранения. Преступникам удалось скрыться с места происшествия. Позднее факт о стрельбе в сотрудников полиции и о том, что они пострадали, подтвердил глава МВД Франции Жеральд Дарменен.Телеканал указывает, что через несколько дней после происшествия один человек сам явился в полицию и сдался. Ему было предъявлено обвинение в "покушении на представителя власти с целью убийства", после чего его заключили под стражу.Вечером во вторник полиция задержала мужчину в одном из кварталов города Нантер в пригороде Парижа. Теперь полицейские разыскивают еще двоих подозреваемых. В октябре каналу заявляли, что по этому делу было мобилизовано в общей сложности шесть специализированных подразделений полиции.
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министерство внутренних дел франции, париж, в мире

Во Франции задержали второго подозреваемого в стрельбе по полицейским

10:35 02.12.2020
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на безлюдной улице в Париже
Автомобиль полиции на безлюдной улице в Париже - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Французские правоохранители задержали второго подозреваемого в стрельбе по сотрудникам полиции в начале октября в департаменте Валь-д'Уаз, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Как сообщала ранее газета Parisien, 7 октября два сотрудника полиции получили ранения в результате стрельбы в муниципалитете Эрбле в департаменте Валь-д’Уаз. Они были на задании, когда неизвестные напали на них, избили и выкрали оружие, после чего выстрелили в них. Полицейские были госпитализированы, один из них, по данным газеты, получил серьезные ранения. Преступникам удалось скрыться с места происшествия. Позднее факт о стрельбе в сотрудников полиции и о том, что они пострадали, подтвердил глава МВД Франции Жеральд Дарменен.
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Телеканал указывает, что через несколько дней после происшествия один человек сам явился в полицию и сдался. Ему было предъявлено обвинение в "покушении на представителя власти с целью убийства", после чего его заключили под стражу.
Вечером во вторник полиция задержала мужчину в одном из кварталов города Нантер в пригороде Парижа. Теперь полицейские разыскивают еще двоих подозреваемых. В октябре каналу заявляли, что по этому делу было мобилизовано в общей сложности шесть специализированных подразделений полиции.
 
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