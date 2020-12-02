"Экспорт впечатлений" обсудят в декабре на Форуме "Сделано в России"
© Пресс-служба РЭЦ"Экспорт впечатлений" обсудят в декабре на Форуме "Сделано в России"
© Пресс-служба РЭЦ
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Круглый стол "Экспорт впечатлений" пройдет 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и фондом Росконгресс.
Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: "Вызовы нового десятилетия", сообщает пресс-служба РЭЦ.
В Форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.
Участникам Форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.
Так, в 17.30 пройдет круглый стол "Экспорт впечатлений", который будет посвящен вопросу создания успешного экспортного продукта в индустрии впечатлений. В рамках круглого стола экспертам предстоит поспорить, как трансформируется и на что ориентируется бизнес под влиянием новых факторов сегодняшнего мира: пандемии, ускоренной диджитализации, постоянного роста потребностей потребителя, ускоренного течения времени.
Главная валюта постиндустриального мира – впечатления. В погоне за ними современное общество готово тратить большие средства. Аудитория жаждет зрелищ, и бизнес продакшн-сервисов не отстает! Самыми громкими запусками стали Apple TV+, Disney+, HBO Max, Peacock от NBCUniversal и Amazon Prime Video. Россия идет в общемировом тренде, наши компании запустили Okko, Amediateka, Wink, Premier, IVI, КиноПоиск, More.tv, MTS, Megogo, Start, Chill.
На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий, АО "Российский экспортный центр" Евгения Данильченко, начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова, руководитель 1-2-3 Production, продюсер сериала "Эпидемия", продюсер и режиссер сериала "Перевал Дятлова" Евгений Никишов, первый заместитель директора, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Мария Салина, руководитель 1-2-3 Production, продюсер сериала "Эпидемия", продюсер и режиссер сериала "Перевал Дятлова" Валерий Федорович, визионер, инвестор, композитор Александр Шульгин. Модератор - Александра Модестова, эксперт российского и международного телевизионного рынка и продвижения креативных индустрий в международном цифровом пространстве, генеральный директор компании "Экспоконтент".
"Исторический запрос общества "хлеба и зрелищ" как никогда ранее актуален сегодня во времена затянувшегося карантина. В погоне за впечатлениями современное общество готово тратить все больше и больше денег. Тогда как должна выглядеть отечественная модель развития бизнеса индустрии впечатлений? На этот вопрос ответят работники креативной индустрии: режиссеры и продюсеры успешных кинопроектов, композиторы, музейные сотрудники, эксперты отрасли. Главное, что мы сможем четко сформулировать проблемы и пути их решения, и на основе этого направим соответствующие письма ведомствам", - отметила Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.
Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума.