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Эстонская разведка объявила о наборе русскоязычных сотрудников через СМИ
Эстонская разведка объявила о наборе русскоязычных сотрудников через СМИ
Департамент внешней разведки Эстонии начал поиск новых сотрудников со знанием русского и английского языков через объявление в СМИ. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:07
2020-12-02T14:02
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек — РИА Новости. Департамент внешней разведки Эстонии начал поиск новых сотрудников со знанием русского и английского языков через объявление в СМИ.Информация о поиске специалиста по разведывательным операциям и аналитика разведывательной информации в среду появилась в разделе объявлений газеты Eesti Ekspress."Департамент ищет на должность специалиста по разведывательным операциям хорошо образованного, умеющего общаться человека, который понимает, что жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени. Ожидается, что он будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям", — говорится в объявлении.Аналитик разведывательной информации также должен быть хорошо образован, "обладать широким кругозором и аналитическим мышлением, уметь перерабатывать большие объемы данных, объединить их и творчески представить в понятной и лаконичной форме".В объявлении отмечается, что кандидаты должны быть гражданами Эстонии и хорошо владеть русским и английским языками. О необходимости знать эстонский язык департамент не упоминает. Крайний срок подачи заявлений о приеме на работу — 13 декабря. В объявлении о вакансии не указывается размер заработной платы.Департамент внешней разведки входит в структуру Министерства обороны. Он обеспечивает защиту национальной безопасности и конституционного порядка страны, занимаясь сбором и обработкой необходимой для этого информации, осуществляет контрразведывательную деятельность и защиту государственных тайн.Также департамент обеспечивает безопасную связь в засекреченных государственных сетях и проводит внешнюю контрразведку, чтобы защитить эстонских дипломатов и военнослужащих, несущих службу в зарубежных операциях. Кроме того, сотрудники департамента защищают переданную Эстонии засекреченную внешнюю информацию, выполняя задачи уполномоченного представителя государства в области безопасности.
https://ria.ru/20200916/estoniya-1577336234.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200212/1564616676.html
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РИА Новости
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эстония, в мире

Эстонская разведка объявила о наборе русскоязычных сотрудников через СМИ

13:07 02.12.2020 (обновлено: 14:02 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на улице Таллина
Полицейский автомобиль на улице Таллина - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек — РИА Новости. Департамент внешней разведки Эстонии начал поиск новых сотрудников со знанием русского и английского языков через объявление в СМИ.
Информация о поиске специалиста по разведывательным операциям и аналитика разведывательной информации в среду появилась в разделе объявлений газеты Eesti Ekspress.
"Департамент ищет на должность специалиста по разведывательным операциям хорошо образованного, умеющего общаться человека, который понимает, что жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени. Ожидается, что он будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям", — говорится в объявлении.
Аналитик разведывательной информации также должен быть хорошо образован, "обладать широким кругозором и аналитическим мышлением, уметь перерабатывать большие объемы данных, объединить их и творчески представить в понятной и лаконичной форме".
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В объявлении отмечается, что кандидаты должны быть гражданами Эстонии и хорошо владеть русским и английским языками. О необходимости знать эстонский язык департамент не упоминает. Крайний срок подачи заявлений о приеме на работу — 13 декабря. В объявлении о вакансии не указывается размер заработной платы.
Департамент внешней разведки входит в структуру Министерства обороны. Он обеспечивает защиту национальной безопасности и конституционного порядка страны, занимаясь сбором и обработкой необходимой для этого информации, осуществляет контрразведывательную деятельность и защиту государственных тайн.
Также департамент обеспечивает безопасную связь в засекреченных государственных сетях и проводит внешнюю контрразведку, чтобы защитить эстонских дипломатов и военнослужащих, несущих службу в зарубежных операциях. Кроме того, сотрудники департамента защищают переданную Эстонии засекреченную внешнюю информацию, выполняя задачи уполномоченного представителя государства в области безопасности.
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