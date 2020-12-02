https://ria.ru/20201202/estoniya-1587324394.html

Эстонская разведка объявила о наборе русскоязычных сотрудников через СМИ

Эстонская разведка объявила о наборе русскоязычных сотрудников через СМИ

Департамент внешней разведки Эстонии начал поиск новых сотрудников со знанием русского и английского языков через объявление в СМИ. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:07

2020-12-02T13:07

2020-12-02T14:02

эстония

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек — РИА Новости. Департамент внешней разведки Эстонии начал поиск новых сотрудников со знанием русского и английского языков через объявление в СМИ.Информация о поиске специалиста по разведывательным операциям и аналитика разведывательной информации в среду появилась в разделе объявлений газеты Eesti Ekspress."Департамент ищет на должность специалиста по разведывательным операциям хорошо образованного, умеющего общаться человека, который понимает, что жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени. Ожидается, что он будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям", — говорится в объявлении.Аналитик разведывательной информации также должен быть хорошо образован, "обладать широким кругозором и аналитическим мышлением, уметь перерабатывать большие объемы данных, объединить их и творчески представить в понятной и лаконичной форме".В объявлении отмечается, что кандидаты должны быть гражданами Эстонии и хорошо владеть русским и английским языками. О необходимости знать эстонский язык департамент не упоминает. Крайний срок подачи заявлений о приеме на работу — 13 декабря. В объявлении о вакансии не указывается размер заработной платы.Департамент внешней разведки входит в структуру Министерства обороны. Он обеспечивает защиту национальной безопасности и конституционного порядка страны, занимаясь сбором и обработкой необходимой для этого информации, осуществляет контрразведывательную деятельность и защиту государственных тайн.Также департамент обеспечивает безопасную связь в засекреченных государственных сетях и проводит внешнюю контрразведку, чтобы защитить эстонских дипломатов и военнослужащих, несущих службу в зарубежных операциях. Кроме того, сотрудники департамента защищают переданную Эстонии засекреченную внешнюю информацию, выполняя задачи уполномоченного представителя государства в области безопасности.

https://ria.ru/20200916/estoniya-1577336234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200212/1564616676.html

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