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Американский эсминец "Дональд Кук" завершил патрулирование в Черном море
Американский эсминец "Дональд Кук" завершил патрулирование в Черном море
Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием покидает Черное море, завершив патрулирование, сообщает в среду Шестой флот ВМС США. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:21
2020-12-02T19:21
черное море
военно-морские силы сша
европа
италия
сша
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием покидает Черное море, завершив патрулирование, сообщает в среду Шестой флот ВМС США."USS Donald Cook начал переход на юг в Средиземное море после успешного завершения патрулирования в Черном море", - говорится в Twitter флота.Заход эсминца в Черное море 23 ноября был седьмым для кораблей США в 2020 году.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.
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черное море, военно-морские силы сша, европа, италия, сша, в мире

Американский эсминец "Дональд Кук" завершил патрулирование в Черном море

19:21 02.12.2020
 
© Фото : U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. BaribeauЭсминец ВМС США Donald Cook
Эсминец ВМС США Donald Cook - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. Baribeau
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием покидает Черное море, завершив патрулирование, сообщает в среду Шестой флот ВМС США.
"USS Donald Cook начал переход на юг в Средиземное море после успешного завершения патрулирования в Черном море", - говорится в Twitter флота.
Заход эсминца в Черное море 23 ноября был седьмым для кораблей США в 2020 году.
Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.
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