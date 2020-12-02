https://ria.ru/20201202/esminets-1587408465.html

Американский эсминец "Дональд Кук" завершил патрулирование в Черном море

Американский эсминец "Дональд Кук" завершил патрулирование в Черном море

Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием покидает Черное море, завершив патрулирование, сообщает в среду Шестой флот ВМС США. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:21

2020-12-02T19:21

2020-12-02T19:21

черное море

военно-морские силы сша

европа

италия

сша

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием покидает Черное море, завершив патрулирование, сообщает в среду Шестой флот ВМС США."USS Donald Cook начал переход на юг в Средиземное море после успешного завершения патрулирования в Черном море", - говорится в Twitter флота.Заход эсминца в Черное море 23 ноября был седьмым для кораблей США в 2020 году.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе (Италия), проводит полный спектр военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов и безопасности и стабильности в Европе и Африке.

https://ria.ru/20201124/granitsa-1586024402.html

черное море

европа

италия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, военно-морские силы сша, европа, италия, сша, в мире