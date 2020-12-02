https://ria.ru/20201202/ekzamen-1587282847.html

МВД предложило допускать к экзаменам на права с 16 лет

МВД предложило допускать к экзаменам на права с 16 лет

В МВД предложили разрешить шестнадцатилетним сдавать экзамены на водительские права при наличии письменного согласия родителей, говорится в проекте нового... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:01

2020-12-02T10:01

2020-12-02T11:22

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154825/39/1548253907_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_a6edd56cc5f50d6c75a580b407aeec6c.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В МВД предложили разрешить шестнадцатилетним сдавать экзамены на водительские права при наличии письменного согласия родителей, говорится в проекте нового административного регламента.По действующим правилам это можно делать с 17 лет, а начинать водить машину — с 18 лет.В регламенте также приводятся причины, по которым соискателя могут не допустить к экзамену. Отказ возможен, если:Инициативы МВД затронули и другие аспекты процедуры сдачи на права. Так, теоретическую часть экзамена планируют записывать на видео. В практической части хотят сократить число "грубых" ошибок, после которых испытание автоматически прекращается.Документ все так же предусматривает от одного до трех штрафных баллов за помарку. Самые грубые огрехи (непристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесли в отдельный блок.Список необходимых для водителя навыков состоит из 19 пунктов. Некоторые из них ранее проверяли на площадке, которой в новом проекте нет. Среди них парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и спуске. Чтобы получить права, соискателю нужно набрать до пяти штрафных баллов.Ожидается, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201130/ekzamen-1586887130.html

https://ria.ru/20201124/prava-1586021409.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество