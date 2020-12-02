https://ria.ru/20201202/ekzamen-1587282847.html
МВД предложило допускать к экзаменам на права с 16 лет
МВД предложило допускать к экзаменам на права с 16 лет
В МВД предложили разрешить шестнадцатилетним сдавать экзамены на водительские права при наличии письменного согласия родителей, говорится в проекте нового... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:01
2020-12-02T10:01
2020-12-02T11:22
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В МВД предложили разрешить шестнадцатилетним сдавать экзамены на водительские права при наличии письменного согласия родителей, говорится в проекте нового административного регламента.По действующим правилам это можно делать с 17 лет, а начинать водить машину — с 18 лет.В регламенте также приводятся причины, по которым соискателя могут не допустить к экзамену. Отказ возможен, если:Инициативы МВД затронули и другие аспекты процедуры сдачи на права. Так, теоретическую часть экзамена планируют записывать на видео. В практической части хотят сократить число "грубых" ошибок, после которых испытание автоматически прекращается.Документ все так же предусматривает от одного до трех штрафных баллов за помарку. Самые грубые огрехи (непристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесли в отдельный блок.Список необходимых для водителя навыков состоит из 19 пунктов. Некоторые из них ранее проверяли на площадке, которой в новом проекте нет. Среди них парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и спуске. Чтобы получить права, соискателю нужно набрать до пяти штрафных баллов.Ожидается, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201130/ekzamen-1586887130.html
https://ria.ru/20201124/prava-1586021409.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
В МВД предложили разрешить шестнадцатилетним сдавать экзамены на водительские права при наличии письменного согласия родителей, говорится в проекте
нового административного регламента.
По действующим правилам это можно делать с 17 лет, а начинать водить машину — с 18 лет.
В регламенте также приводятся причины, по которым соискателя могут не допустить к экзамену. Отказ возможен, если:
—кандидат не соответствует требованиям (возраст, медицинские показания);
—кандидат лишался ранее водительского удостоверения;
—кандидат не оплатил госпошлину;
—кандидат подал неправильно составленные документы;
—кандидат подал документы с признаками подделки;
—у автошколы нет лицензии.
Инициативы МВД затронули и другие аспекты процедуры сдачи на права. Так, теоретическую часть экзамена планируют записывать на видео. В практической части хотят сократить число "грубых" ошибок, после которых испытание автоматически прекращается.
Документ все так же предусматривает от одного до трех штрафных баллов за помарку. Самые грубые огрехи (непристегнутый ремень безопасности или использование телефона за рулем) вынесли в отдельный блок.
Список необходимых для водителя навыков состоит из 19 пунктов. Некоторые из них ранее проверяли на площадке, которой в новом проекте нет. Среди них парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и спуске. Чтобы получить права, соискателю нужно набрать до пяти штрафных баллов.
Ожидается, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.