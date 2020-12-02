https://ria.ru/20201202/ekologiya-1587385021.html
Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
Человечество ведет самоубийственную войну с природой, заявил, выступая в Колумбийском университете, генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:13
2020-12-02T17:13
2020-12-02T17:13
антониу гутерреш
всемирная метеорологическая организация
колумбийский университет
оон
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Человечество ведет самоубийственную войну с природой, заявил, выступая в Колумбийском университете, генсек ООН Антониу Гутерреш."Человечество ведет войну с природой. Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар - и уже делает это с нарастающей силой и яростью", - сказал Гутерреш.По его словам, биоразнообразие разрушается, один миллион видов находится под угрозой исчезновения, экосистемы исчезают на глазах, пустыни ширятся."Каждый год мы теряем 10 миллионов гектаров лесов", - заявил Гутерреш.Как указал генсек, "мировой океан истощен и захлебывается пластиковыми отходами", коралловые рифы гибнут."От загрязнения воздуха и воды ежегодно умирает 9 миллионов человек, что более чем в шесть раз превышает нынешние потери от пандемии", - подчеркнул он.По его словам, так как люди все больше вторгаются в среду обитания животных и разрушают дикие пространства, "мы можем увидеть, как все больше вирусов и других болезнетворных инфекций переходят от животных к людям"."Не будем забывать, что 75% новых и возникающих инфекционных заболеваний человека носят зоонозный характер", - заявил он.Как указал Гутерреш, два доклада Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде показывают, насколько люди близки к климатической катастрофе.
https://ria.ru/20201126/ekologiya-1586458479.html
https://ria.ru/20201119/ekologiya-1585180061.html
https://ria.ru/20201130/ekologiya-1586883113.html
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антониу гутерреш, всемирная метеорологическая организация, колумбийский университет, оон, в мире
ООН, 2 дек – РИА Новости.
Человечество ведет самоубийственную войну с природой, заявил, выступая в Колумбийском университете
, генсек ООН Антониу Гутерреш
.
"Человечество ведет войну с природой. Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар - и уже делает это с нарастающей силой и яростью", - сказал Гутерреш.
По его словам, биоразнообразие разрушается, один миллион видов находится под угрозой исчезновения, экосистемы исчезают на глазах, пустыни ширятся.
"Каждый год мы теряем 10 миллионов гектаров лесов", - заявил Гутерреш.
Как указал генсек, "мировой океан истощен и захлебывается пластиковыми отходами", коралловые рифы гибнут.
"От загрязнения воздуха и воды ежегодно умирает 9 миллионов человек, что более чем в шесть раз превышает нынешние потери от пандемии", - подчеркнул он.
По его словам, так как люди все больше вторгаются в среду обитания животных и разрушают дикие пространства, "мы можем увидеть, как все больше вирусов и других болезнетворных инфекций переходят от животных к людям".
"Не будем забывать, что 75% новых и возникающих инфекционных заболеваний человека носят зоонозный характер", - заявил он.
Как указал Гутерреш, два доклада Всемирной метеорологической организации
и Программы ООН по окружающей среде показывают, насколько люди близки к климатической катастрофе.