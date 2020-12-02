Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/ekologiya-1587385021.html
Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
Человечество ведет самоубийственную войну с природой, заявил, выступая в Колумбийском университете, генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:13
2020-12-02T17:13
антониу гутерреш
всемирная метеорологическая организация
колумбийский университет
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:132:2716:1660_1400x0_80_0_0_ac087a647fff5e3c5a466b7a632f0d79.jpg
ООН, 2 дек – РИА Новости. Человечество ведет самоубийственную войну с природой, заявил, выступая в Колумбийском университете, генсек ООН Антониу Гутерреш."Человечество ведет войну с природой. Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар - и уже делает это с нарастающей силой и яростью", - сказал Гутерреш.По его словам, биоразнообразие разрушается, один миллион видов находится под угрозой исчезновения, экосистемы исчезают на глазах, пустыни ширятся."Каждый год мы теряем 10 миллионов гектаров лесов", - заявил Гутерреш.Как указал генсек, "мировой океан истощен и захлебывается пластиковыми отходами", коралловые рифы гибнут."От загрязнения воздуха и воды ежегодно умирает 9 миллионов человек, что более чем в шесть раз превышает нынешние потери от пандемии", - подчеркнул он.По его словам, так как люди все больше вторгаются в среду обитания животных и разрушают дикие пространства, "мы можем увидеть, как все больше вирусов и других болезнетворных инфекций переходят от животных к людям"."Не будем забывать, что 75% новых и возникающих инфекционных заболеваний человека носят зоонозный характер", - заявил он.Как указал Гутерреш, два доклада Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде показывают, насколько люди близки к климатической катастрофе.
https://ria.ru/20201126/ekologiya-1586458479.html
https://ria.ru/20201119/ekologiya-1585180061.html
https://ria.ru/20201130/ekologiya-1586883113.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:0:2716:2037_1400x0_80_0_0_eea3f851b8a52909cd4f99ac8f6a17a2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерреш, всемирная метеорологическая организация, колумбийский университет, оон, в мире

Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой

17:13 02.12.2020
 
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© AP Photo / K.M. Chaudary
Читать ria.ru в
ООН, 2 дек – РИА Новости. Человечество ведет самоубийственную войну с природой, заявил, выступая в Колумбийском университете, генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Человечество ведет войну с природой. Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар - и уже делает это с нарастающей силой и яростью", - сказал Гутерреш.
Сад Тюильри в Париже. Справа - статуя Нимфа - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 15:33Туризм
Во Франции хотят ввести уголовную ответственность за загрязнение природы
По его словам, биоразнообразие разрушается, один миллион видов находится под угрозой исчезновения, экосистемы исчезают на глазах, пустыни ширятся.
"Каждый год мы теряем 10 миллионов гектаров лесов", - заявил Гутерреш.
Как указал генсек, "мировой океан истощен и захлебывается пластиковыми отходами", коралловые рифы гибнут.
Участники проекта Школа защитников природы - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 08:00Хорошие новости
На страже экологии: на Камчатке открывается Школа защитников природы
"От загрязнения воздуха и воды ежегодно умирает 9 миллионов человек, что более чем в шесть раз превышает нынешние потери от пандемии", - подчеркнул он.
По его словам, так как люди все больше вторгаются в среду обитания животных и разрушают дикие пространства, "мы можем увидеть, как все больше вирусов и других болезнетворных инфекций переходят от животных к людям".
"Не будем забывать, что 75% новых и возникающих инфекционных заболеваний человека носят зоонозный характер", - заявил он.
Как указал Гутерреш, два доклада Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде показывают, насколько люди близки к климатической катастрофе.
Экология - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 00:18
Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают мировую экологию
 
Антониу ГутеррешВсемирная метеорологическая организацияКолумбийский университетООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
06:59Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
06:40Число погибших в пожаре в корпусе онкоцентра в Москве выросло до двух
06:37В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной
06:33В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя использовать шарфы вместо масок
Лента новостейМолния