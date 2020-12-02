https://ria.ru/20201202/ekologiya-1587385021.html

Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой

Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой

Человечество ведет самоубийственную войну с природой, заявил, выступая в Колумбийском университете, генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:13

2020-12-02T17:13

2020-12-02T17:13

антониу гутерреш

всемирная метеорологическая организация

колумбийский университет

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:132:2716:1660_1400x0_80_0_0_ac087a647fff5e3c5a466b7a632f0d79.jpg

ООН, 2 дек – РИА Новости. Человечество ведет самоубийственную войну с природой, заявил, выступая в Колумбийском университете, генсек ООН Антониу Гутерреш."Человечество ведет войну с природой. Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар - и уже делает это с нарастающей силой и яростью", - сказал Гутерреш.По его словам, биоразнообразие разрушается, один миллион видов находится под угрозой исчезновения, экосистемы исчезают на глазах, пустыни ширятся."Каждый год мы теряем 10 миллионов гектаров лесов", - заявил Гутерреш.Как указал генсек, "мировой океан истощен и захлебывается пластиковыми отходами", коралловые рифы гибнут."От загрязнения воздуха и воды ежегодно умирает 9 миллионов человек, что более чем в шесть раз превышает нынешние потери от пандемии", - подчеркнул он.По его словам, так как люди все больше вторгаются в среду обитания животных и разрушают дикие пространства, "мы можем увидеть, как все больше вирусов и других болезнетворных инфекций переходят от животных к людям"."Не будем забывать, что 75% новых и возникающих инфекционных заболеваний человека носят зоонозный характер", - заявил он.Как указал Гутерреш, два доклада Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде показывают, насколько люди близки к климатической катастрофе.

https://ria.ru/20201126/ekologiya-1586458479.html

https://ria.ru/20201119/ekologiya-1585180061.html

https://ria.ru/20201130/ekologiya-1586883113.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, всемирная метеорологическая организация, колумбийский университет, оон, в мире