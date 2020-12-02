Ефремова этапировали в колонию
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Осужденного за "пьяное" ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из СИЗО в Белгороде в одну из исправительных колоний региона, сообщила пресс-служба областного УФСИН РФ.
"Второго декабря осужденного Михаила Ефремова этапировали из СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области в одну из исправительных колоний региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытию в исправительное учреждение все осужденные помещаются на карантин до 15 суток. По окончанию карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, учитывая пол, возраст, трудоспособность, а также состояние здоровья и, по возможности, специальности. Зарплата не может быть меньше МРОТ с учетом выполнения нормы выработки, однако ее часть удерживается на расходы по содержанию осужденных.
Согласно опубликованной на сайте УФСИН по Белгородской области справке, ИК-4 предназначена для содержания впервые осужденных мужчин. В прошлом году там несколько месяцев провели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Колония дает возможность обучиться на токаря, каменщика и повара, здесь выпускают муку, стиральный порошок и одноразовые защитные костюмы "Каспер".
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.