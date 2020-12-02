https://ria.ru/20201202/efremov-1587356673.html

Ефремова этапировали в колонию

Ефремова этапировали в колонию

Осужденного за "пьяное" ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из СИЗО в Белгороде в одну из исправительных колоний региона, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:25

2020-12-02T15:25

2020-12-02T15:25

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

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происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Осужденного за "пьяное" ДТП актера Михаила Ефремова этапировали из СИЗО в Белгороде в одну из исправительных колоний региона, сообщила пресс-служба областного УФСИН РФ."Второго декабря осужденного Михаила Ефремова этапировали из СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области в одну из исправительных колоний региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прибытию в исправительное учреждение все осужденные помещаются на карантин до 15 суток. По окончанию карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, учитывая пол, возраст, трудоспособность, а также состояние здоровья и, по возможности, специальности. Зарплата не может быть меньше МРОТ с учетом выполнения нормы выработки, однако ее часть удерживается на расходы по содержанию осужденных.Согласно опубликованной на сайте УФСИН по Белгородской области справке, ИК-4 предназначена для содержания впервые осужденных мужчин. В прошлом году там несколько месяцев провели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Колония дает возможность обучиться на токаря, каменщика и повара, здесь выпускают муку, стиральный порошок и одноразовые защитные костюмы "Каспер".Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201202/efremov-1587303143.html

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, белгородская область, белгород, происшествия