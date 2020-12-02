https://ria.ru/20201202/efremov-1587316956.html

Ефремову пока рано просить президента о помиловании, считает адвокат

Ефремову пока рано просить президента о помиловании, считает адвокат

Михаилу Ефремову, осуждённому на 7,5 лет за смертельное ДТП, пока рано просить президента России о помиловании, заявил РИА Новости адвокат актера Андрей... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:38

2020-12-02T12:38

2020-12-02T12:38

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Михаилу Ефремову, осуждённому на 7,5 лет за смертельное ДТП, пока рано просить президента России о помиловании, заявил РИА Новости адвокат актера Андрей Алешкин."В этом году мы не будем просить помилование, так как социальное отношение к этому вопросу в обществе ещё не созрело", - сказал он.Собеседник подчеркнул, что любые сообщения в СМИ, что Ефремов уже попросил о помиловании, являются фейком.Алёшкин представлял интересы Ефремова в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционных жалоб защиты на приговор, затем актер отказался от его услуг, однако потом, как рассказывал адвокат РИА Новости, он снова подписал договор с Ефремовым и вел от его имени переговоры о примирении с потерпевшими.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201202/efremov-1587303143.html

https://ria.ru/20201201/pashaev-1587175532.html

москва

белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия