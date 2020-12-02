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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201202/efiry-1587362906.html
Более 1,5 миллиона человек посмотрели прямые эфиры проекта Открой#Моспром
Более 1,5 миллиона человек посмотрели прямые эфиры проекта Открой#Моспром
Трансляции виртуальных экскурсий на столичные предприятия в рамках финального в этом году сезона Открой#Моспром посмотрели более 1,5 миллиона человек, сообщает... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:55
2020-12-02T15:55
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
любовь толкалина
юлия барановская
анна семенович
москва
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Трансляции виртуальных экскурсий на столичные предприятия в рамках финального в этом году сезона Открой#Моспром посмотрели более 1,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Четыре прямых эфира с промышленных предприятий в период с 26 по 28 ноября провели известные российские артисты и телеведущие в своих инстаграм-аккаунтах. Также трансляции велись на сайте и в социальных сетях проекта."Заключительный в этом году сезон проекта полностью проходил в онлайн-формате, в этот раз мы впервые провели прямые эфиры непосредственно с территории промышленных предприятий. Всего четыре эфира посмотрели более 1,5 миллионов человек. Также состоялась очередная серия тематических игр "Квиз, плиз!", где команды отвечали на каверзные вопросы о московской промышленности. В этот раз в викторине приняли участие свыше двух тысяч человек", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.В первом эфире певица Анна Семенович побывала на косметической фабрике "Свобода", где увидела, как производят мыло, а также массажные кремы.Актриса Любовь Толкалина посетила НПО "Наука", где разрабатывают и производят системы жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей. Особенно впечатлила актрису акустическая эхопоглощающая камера, в которой проводят испытания воздействия шума на произведенные изделия.Телеведущая Юлия Барановская познакомилась с секретами производства Сoca-Сola на столичном заводе компании, а актриса Анна Хилькевич с дочерью посетила производство мороженого "Баскин Роббинс".Проект "Открой#Моспром", который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. За время существования проекта было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.
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любовь толкалина, юлия барановская, анна семенович, москва

Более 1,5 миллиона человек посмотрели прямые эфиры проекта Открой#Моспром

15:55 02.12.2020
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaМужчина и женщина смотрят на экран планшета
Мужчина и женщина смотрят на экран планшета - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Трансляции виртуальных экскурсий на столичные предприятия в рамках финального в этом году сезона Открой#Моспром посмотрели более 1,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Четыре прямых эфира с промышленных предприятий в период с 26 по 28 ноября провели известные российские артисты и телеведущие в своих инстаграм-аккаунтах. Также трансляции велись на сайте и в социальных сетях проекта.
"Заключительный в этом году сезон проекта полностью проходил в онлайн-формате, в этот раз мы впервые провели прямые эфиры непосредственно с территории промышленных предприятий. Всего четыре эфира посмотрели более 1,5 миллионов человек. Также состоялась очередная серия тематических игр "Квиз, плиз!", где команды отвечали на каверзные вопросы о московской промышленности. В этот раз в викторине приняли участие свыше двух тысяч человек", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.
Логотип ОАО Кондитерского концерна Бабаевский на крыше жилого дома фабрикантов Абрикосовых на улице Малой Красносельской в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:51Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Мероприятия "Открой#Моспром" в сентябре посетили более 3 тысяч человек
В первом эфире певица Анна Семенович побывала на косметической фабрике "Свобода", где увидела, как производят мыло, а также массажные кремы.
Актриса Любовь Толкалина посетила НПО "Наука", где разрабатывают и производят системы жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей. Особенно впечатлила актрису акустическая эхопоглощающая камера, в которой проводят испытания воздействия шума на произведенные изделия.
Телеведущая Юлия Барановская познакомилась с секретами производства Сoca-Сola на столичном заводе компании, а актриса Анна Хилькевич с дочерью посетила производство мороженого "Баскин Роббинс".
Проект "Открой#Моспром", который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы и другие специальные акции. За время существования проекта было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЛюбовь ТолкалинаЮлия БарановскаяАнна СеменовичМосква
 
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