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Российский посол выступил за скорейшее разрешение конфликта в Эфиопии
Российский посол выступил за скорейшее разрешение конфликта в Эфиопии
Происходящие в Эфиопии события не безразличны для России, Москва выступает за скорейшее разрешение конфликта в этой стране, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:44
2020-12-02T19:44
олег терехин
москва
аддис-абеба
эфиопия
в мире
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КАИР, 2 дек – РИА Новости. Происходящие в Эфиопии события не безразличны для России, Москва выступает за скорейшее разрешение конфликта в этой стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.По словам главы дипломатической миссии РФ, Эфиопия для России является важным партнером на Африканском континенте. Страны издавна связывают духовные узы по линии православия, а дипотношения между Москвой и Аддис-Абебой насчитывают более 120 лет."Россия всегда была на стороне Эфиопии в ее борьбе за независимость, государственный суверенитет, территориальную целостность. Так что происходящие в Эфиопии события для нас отнюдь не безразличны. Мы исходим из того, что нынешняя ситуация в Тыграе – это сугубо внутреннее дело Эфиопии и ее народа. Естественно, Россия выступает в пользу скорейшего разрешения конфликта", - сказал российский посол.По словам дипломата, эфиопские власти "неоднократно разъясняли российской стороне свою позицию в связи с развитием событий в Тыграе".Терехин рассказал и о состоянии безопасности в стране из-за проходящих в Тыграе боевых действий. "По всей стране, включая Аддис-Абебу, были усилены меры безопасности на транспорте, в госучреждениях и общественных местах. В то же время, предпринятые шаги не сказались видимым образом на повседневной жизни эфиопской столицы", - отметил дипломат, посоветовав российским гражданам, посещающим Эфиопию "внимательно следить за информацией об актуальной ситуации в стране".По данным российского посольства, на момент начала боевых действий в Тыграе в этой провинции находились двое российских граждан. "Несмотря на перебои сотовой связи и интернета в регионе, посольство поддерживало контакт с ними и предприняло совместные усилия с дипмиссиями других стран, находящимися в Аддис-Абебе, по эвакуации иностранцев из Мэкэле. 11 ноября этого года этим росгражданам удалось успешно покинуть регион", - сказал российский посол.Премьер Эфиопии 29 ноября сообщил, что войска вошли в административный центр региона Тыграй город Мэкэле. Установление власти над региональной столицей свидетельствует о завершении последней фазы операции Национальных сил обороны Эфиопии, отмечал он. Впоследствии лидер мятежного движения эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль заявил, что оппозиционное движение продолжит борьбу с властями страны.Власти Эфиопии 4 ноября обвинили Народный фронт освобождения Тыграя в нападении на военную базу и мобилизовали войска. Власти Эфиопии также заявили, что движение НФОТ "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству.
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олег терехин, москва, аддис-абеба, эфиопия, в мире

Российский посол выступил за скорейшее разрешение конфликта в Эфиопии

19:44 02.12.2020
 
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкГород Аддис-Абеба, столица Эфиопии
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Юрий Сомов
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КАИР, 2 дек – РИА Новости. Происходящие в Эфиопии события не безразличны для России, Москва выступает за скорейшее разрешение конфликта в этой стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.
По словам главы дипломатической миссии РФ, Эфиопия для России является важным партнером на Африканском континенте. Страны издавна связывают духовные узы по линии православия, а дипотношения между Москвой и Аддис-Абебой насчитывают более 120 лет.
"Россия всегда была на стороне Эфиопии в ее борьбе за независимость, государственный суверенитет, территориальную целостность. Так что происходящие в Эфиопии события для нас отнюдь не безразличны. Мы исходим из того, что нынешняя ситуация в Тыграе – это сугубо внутреннее дело Эфиопии и ее народа. Естественно, Россия выступает в пользу скорейшего разрешения конфликта", - сказал российский посол.
По словам дипломата, эфиопские власти "неоднократно разъясняли российской стороне свою позицию в связи с развитием событий в Тыграе".
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Терехин рассказал и о состоянии безопасности в стране из-за проходящих в Тыграе боевых действий. "По всей стране, включая Аддис-Абебу, были усилены меры безопасности на транспорте, в госучреждениях и общественных местах. В то же время, предпринятые шаги не сказались видимым образом на повседневной жизни эфиопской столицы", - отметил дипломат, посоветовав российским гражданам, посещающим Эфиопию "внимательно следить за информацией об актуальной ситуации в стране".
По данным российского посольства, на момент начала боевых действий в Тыграе в этой провинции находились двое российских граждан. "Несмотря на перебои сотовой связи и интернета в регионе, посольство поддерживало контакт с ними и предприняло совместные усилия с дипмиссиями других стран, находящимися в Аддис-Абебе, по эвакуации иностранцев из Мэкэле. 11 ноября этого года этим росгражданам удалось успешно покинуть регион", - сказал российский посол.
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Премьер Эфиопии 29 ноября сообщил, что войска вошли в административный центр региона Тыграй город Мэкэле. Установление власти над региональной столицей свидетельствует о завершении последней фазы операции Национальных сил обороны Эфиопии, отмечал он. Впоследствии лидер мятежного движения эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль заявил, что оппозиционное движение продолжит борьбу с властями страны.
Власти Эфиопии 4 ноября обвинили Народный фронт освобождения Тыграя в нападении на военную базу и мобилизовали войска. Власти Эфиопии также заявили, что движение НФОТ "вооружало и организовывало иррегулярные подразделения ополченцев". Эфиопские войска начали военную операцию в регионе Тыграй, там введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. НФОТ находится в оппозиции к действующему правительству.
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