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В Приамурье призвали муниципалитеты лучше планировать дорожную кампанию
В Приамурье призвали муниципалитеты лучше планировать дорожную кампанию
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что районные власти должны тщательно планировать дорожную кампанию, обязательно учитывая мнение жителей. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:57
2020-12-02T11:57
василий орлов
амурская область
благовещенский район
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что районные власти должны тщательно планировать дорожную кампанию, обязательно учитывая мнение жителей.Как сообщает правительство области, Орлов поручил региональному минтрансу проконтролировать формирование плана ремонта дорог на 2021 год с учетом возможностей районов.Министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Алексадр Зеленин доложил на заседании правительства региона, что в качестве ежегодных субсидий между районами и городами будет распределено 754 миллиона рублей. Это средства из дорожного фонда.Также в региональном дорожном фонде на 2021 год заложено 542,2 млн рублей на ремонт 56,6 км региональных дорог. Заключено 4 госконтракта на ремонт, до конца года будет заключен контракт на три участка "Благовещенск – Гомелевка" по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в феврале 2021 года будет заключено еще два госконтракта."Также прорабатывается возможность провести контрактацию на проведение ремонта в 2021 году дополнительных участков протяженностью 26,8 км под лимиты 2022 года", - уточняют власти.Зеленин обратил внимание глав муниципалитетов на важность раннего заключения контрактов, которые должны проводиться в год, предшествующий выполнению работ. "Администрациям необходимо использовать лимиты будущих периодов, закон об областном бюджете позволяет использовать 3-летний период. Данная практика применяется в Благовещенске и Благовещенском районе. Предсезонное проведение конкурсных процедур привлечет подрядных организаций, способных провести ремонтные работы с надлежащим качеством, а также позволит подрядчикам в зимний период закупить материалы и осуществить перевозку инертных грузов, не разбивая существующую дорожную сеть", - приводится в сообщении слова Зеленина.
https://ria.ru/20201127/priamure-1586549698.html
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василий орлов, амурская область, благовещенский район, благовещенск, общество

В Приамурье призвали муниципалитеты лучше планировать дорожную кампанию

11:57 02.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что районные власти должны тщательно планировать дорожную кампанию, обязательно учитывая мнение жителей.
Как сообщает правительство области, Орлов поручил региональному минтрансу проконтролировать формирование плана ремонта дорог на 2021 год с учетом возможностей районов.

"Нужно учитывать наличие на территории района производственной деятельности дорожных организаций, способных выполнить объем работ, социальную значимость выбранных объектов, а также включение в план участков наибольшего внимания по обратной связи жителей. В планировании ремонта на средства бюджета должна быть рациональность - или заасфальтировать 2 км дороги, или привести в норматив 20-километровый гравийный участок между населенными пунктами, где движение транспорта жизненно необходимо. Минтранс должен расставить приоритеты", - сказал Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Алексадр Зеленин доложил на заседании правительства региона, что в качестве ежегодных субсидий между районами и городами будет распределено 754 миллиона рублей. Это средства из дорожного фонда.
Также в региональном дорожном фонде на 2021 год заложено 542,2 млн рублей на ремонт 56,6 км региональных дорог. Заключено 4 госконтракта на ремонт, до конца года будет заключен контракт на три участка "Благовещенск – Гомелевка" по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в феврале 2021 года будет заключено еще два госконтракта.
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"Также прорабатывается возможность провести контрактацию на проведение ремонта в 2021 году дополнительных участков протяженностью 26,8 км под лимиты 2022 года", - уточняют власти.
Зеленин обратил внимание глав муниципалитетов на важность раннего заключения контрактов, которые должны проводиться в год, предшествующий выполнению работ. "Администрациям необходимо использовать лимиты будущих периодов, закон об областном бюджете позволяет использовать 3-летний период. Данная практика применяется в Благовещенске и Благовещенском районе. Предсезонное проведение конкурсных процедур привлечет подрядных организаций, способных провести ремонтные работы с надлежащим качеством, а также позволит подрядчикам в зимний период закупить материалы и осуществить перевозку инертных грузов, не разбивая существующую дорожную сеть", - приводится в сообщении слова Зеленина.
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