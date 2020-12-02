https://ria.ru/20201202/dorogi-1587307196.html

В Приамурье призвали муниципалитеты лучше планировать дорожную кампанию

В Приамурье призвали муниципалитеты лучше планировать дорожную кампанию

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что районные власти должны тщательно планировать дорожную кампанию, обязательно учитывая мнение жителей. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:57

2020-12-02T11:57

2020-12-02T11:57

василий орлов

амурская область

благовещенский район

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что районные власти должны тщательно планировать дорожную кампанию, обязательно учитывая мнение жителей.Как сообщает правительство области, Орлов поручил региональному минтрансу проконтролировать формирование плана ремонта дорог на 2021 год с учетом возможностей районов.Министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Алексадр Зеленин доложил на заседании правительства региона, что в качестве ежегодных субсидий между районами и городами будет распределено 754 миллиона рублей. Это средства из дорожного фонда.Также в региональном дорожном фонде на 2021 год заложено 542,2 млн рублей на ремонт 56,6 км региональных дорог. Заключено 4 госконтракта на ремонт, до конца года будет заключен контракт на три участка "Благовещенск – Гомелевка" по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в феврале 2021 года будет заключено еще два госконтракта."Также прорабатывается возможность провести контрактацию на проведение ремонта в 2021 году дополнительных участков протяженностью 26,8 км под лимиты 2022 года", - уточняют власти.Зеленин обратил внимание глав муниципалитетов на важность раннего заключения контрактов, которые должны проводиться в год, предшествующий выполнению работ. "Администрациям необходимо использовать лимиты будущих периодов, закон об областном бюджете позволяет использовать 3-летний период. Данная практика применяется в Благовещенске и Благовещенском районе. Предсезонное проведение конкурсных процедур привлечет подрядных организаций, способных провести ремонтные работы с надлежащим качеством, а также позволит подрядчикам в зимний период закупить материалы и осуществить перевозку инертных грузов, не разбивая существующую дорожную сеть", - приводится в сообщении слова Зеленина.

https://ria.ru/20201127/priamure-1586549698.html

https://ria.ru/20201120/zhile-1585496488.html

амурская область

благовещенский район

благовещенск

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василий орлов, амурская область, благовещенский район, благовещенск, общество