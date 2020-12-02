Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20201202/detsady-1587396055.html
В Оренбуржье в 2021 году построят семь детских садов
В Оренбуржье в 2021 году построят семь детских садов
На следующий год в Оренбуржье продолжится строительство социально-значимых объектов, в частности будут построены семь дошкольных учреждений, которые примут... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:10
2020-12-02T18:10
оренбургская область
абдулино
оренбург
бузулук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fe3b52d16b9a66dccb7a6499df2d311a.jpg
ОРЕНБУРГ, 2 дек — РИА Новости. На следующий год в Оренбуржье продолжится строительство социально-значимых объектов, в частности будут построены семь дошкольных учреждений, которые примут около тысячи детей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. "В следующем году запланированы к открытию ​ детский сад на 60 мест в Абдулино, сад на 60 мест в Шарлыке, детсад на 140 мест в поселке Пристанционный и детский сад на 140 мест в ЖК "Заречье" - на сегодняшний день готовность последнего составляет уже 50 процентов. Поселок Ростоши и ЖК "Дубки" получат сады на 220 и 300 мест", - отмечает пресс-служба.В это году в регионе сдан в эксплуатацию детский сад на 300 мест в Бузулуке, на 300 мест в 14 микрорайоне Оренбурга, а также детсад на 330 мест в 16 микрорайоне областного центра.Пресс-служба также сообщает, что на следующий год в Оренбурге завершится строительство школ в 16 микрорайоне на 1135 мест и Подгородней Покровке – на 500 мест.На сегодняшний день в поселке Река Дема Пономаревского района готовится к открытию школа на 150 мест, школа на 264 места - в поселке Пригородный.Пресс-служба отмечает, что из-за пандемии происходит корректировка планов по строительству и смещение сроков ввода в эксплуатацию некоторых объектов."Коронавирус ​ снизил темпы застройки, увеличил объем задач, стоящих перед подрядчиками, сократил количество кадров на объектах. Несмотря на это, все запланированные образовательные объекты будут построены", - заверяет пресс-служба.
https://ria.ru/20201201/ipoteka-1587135541.html
абдулино
оренбург
бузулук
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4b58dc0571931a011fdd879239ab3289.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абдулино, оренбург, бузулук

В Оренбуржье в 2021 году построят семь детских садов

18:10 02.12.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРазвивающие игрушки
Развивающие игрушки - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 2 дек — РИА Новости. На следующий год в Оренбуржье продолжится строительство социально-значимых объектов, в частности будут построены семь дошкольных учреждений, которые примут около тысячи детей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"В следующем году запланированы к открытию ​ детский сад на 60 мест в Абдулино, сад на 60 мест в Шарлыке, детсад на 140 мест в поселке Пристанционный и детский сад на 140 мест в ЖК "Заречье" - на сегодняшний день готовность последнего составляет уже 50 процентов. Поселок Ростоши и ЖК "Дубки" получат сады на 220 и 300 мест", - отмечает пресс-служба.
В это году в регионе сдан в эксплуатацию детский сад на 300 мест в Бузулуке, на 300 мест в 14 микрорайоне Оренбурга, а также детсад на 330 мест в 16 микрорайоне областного центра.
Пресс-служба также сообщает, что на следующий год в Оренбурге завершится строительство школ в 16 микрорайоне на 1135 мест и Подгородней Покровке – на 500 мест.На сегодняшний день в поселке Река Дема Пономаревского района готовится к открытию школа на 150 мест, школа на 264 места - в поселке Пригородный.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 13:00Оренбургская область
Сельчане Оренбуржья получат более 6 млрд рублей льготной ипотеки
Пресс-служба отмечает, что из-за пандемии происходит корректировка планов по строительству и смещение сроков ввода в эксплуатацию некоторых объектов.
"Коронавирус ​ снизил темпы застройки, увеличил объем задач, стоящих перед подрядчиками, сократил количество кадров на объектах. Несмотря на это, все запланированные образовательные объекты будут построены", - заверяет пресс-служба.
 
Оренбургская областьАбдулиноОренбургБузулук
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
06:59Названы причины смерти актрисы Нины Ивановой
06:40Число погибших в пожаре в корпусе онкоцентра в Москве выросло до двух
06:37В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной
06:33В Роспотребнадзоре заявили, что нельзя использовать шарфы вместо масок
Лента новостейМолния