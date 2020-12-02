https://ria.ru/20201202/detsady-1587396055.html
В Оренбуржье в 2021 году построят семь детских садов
В Оренбуржье в 2021 году построят семь детских садов
На следующий год в Оренбуржье продолжится строительство социально-значимых объектов, в частности будут построены семь дошкольных учреждений, которые примут... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:10
2020-12-02T18:10
2020-12-02T18:10
оренбургская область
абдулино
оренбург
бузулук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fe3b52d16b9a66dccb7a6499df2d311a.jpg
ОРЕНБУРГ, 2 дек — РИА Новости. На следующий год в Оренбуржье продолжится строительство социально-значимых объектов, в частности будут построены семь дошкольных учреждений, которые примут около тысячи детей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. "В следующем году запланированы к открытию детский сад на 60 мест в Абдулино, сад на 60 мест в Шарлыке, детсад на 140 мест в поселке Пристанционный и детский сад на 140 мест в ЖК "Заречье" - на сегодняшний день готовность последнего составляет уже 50 процентов. Поселок Ростоши и ЖК "Дубки" получат сады на 220 и 300 мест", - отмечает пресс-служба.В это году в регионе сдан в эксплуатацию детский сад на 300 мест в Бузулуке, на 300 мест в 14 микрорайоне Оренбурга, а также детсад на 330 мест в 16 микрорайоне областного центра.Пресс-служба также сообщает, что на следующий год в Оренбурге завершится строительство школ в 16 микрорайоне на 1135 мест и Подгородней Покровке – на 500 мест.На сегодняшний день в поселке Река Дема Пономаревского района готовится к открытию школа на 150 мест, школа на 264 места - в поселке Пригородный.Пресс-служба отмечает, что из-за пандемии происходит корректировка планов по строительству и смещение сроков ввода в эксплуатацию некоторых объектов."Коронавирус снизил темпы застройки, увеличил объем задач, стоящих перед подрядчиками, сократил количество кадров на объектах. Несмотря на это, все запланированные образовательные объекты будут построены", - заверяет пресс-служба.
https://ria.ru/20201201/ipoteka-1587135541.html
абдулино
оренбург
бузулук
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4b58dc0571931a011fdd879239ab3289.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абдулино, оренбург, бузулук
ОРЕНБУРГ, 2 дек — РИА Новости.
На следующий год в Оренбуржье продолжится строительство социально-значимых объектов, в частности будут построены семь дошкольных учреждений, которые примут около тысячи детей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области
.
"В следующем году запланированы к открытию детский сад на 60 мест в Абдулино
, сад на 60 мест в Шарлыке, детсад на 140 мест в поселке Пристанционный и детский сад на 140 мест в ЖК "Заречье" - на сегодняшний день готовность последнего составляет уже 50 процентов. Поселок Ростоши и ЖК "Дубки" получат сады на 220 и 300 мест", - отмечает пресс-служба.
В это году в регионе сдан в эксплуатацию детский сад на 300 мест в Бузулуке
, на 300 мест в 14 микрорайоне Оренбурга
, а также детсад на 330 мест в 16 микрорайоне областного центра.
Пресс-служба также сообщает, что на следующий год в Оренбурге завершится строительство школ в 16 микрорайоне на 1135 мест и Подгородней Покровке – на 500 мест.На сегодняшний день в поселке Река Дема Пономаревского района готовится к открытию школа на 150 мест, школа на 264 места - в поселке Пригородный.
Пресс-служба отмечает, что из-за пандемии происходит корректировка планов по строительству и смещение сроков ввода в эксплуатацию некоторых объектов.
"Коронавирус снизил темпы застройки, увеличил объем задач, стоящих перед подрядчиками, сократил количество кадров на объектах. Несмотря на это, все запланированные образовательные объекты будут построены", - заверяет пресс-служба.