https://ria.ru/20201202/detsady-1587396055.html

В Оренбуржье в 2021 году построят семь детских садов

В Оренбуржье в 2021 году построят семь детских садов

На следующий год в Оренбуржье продолжится строительство социально-значимых объектов, в частности будут построены семь дошкольных учреждений, которые примут... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:10

2020-12-02T18:10

2020-12-02T18:10

оренбургская область

абдулино

оренбург

бузулук

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ОРЕНБУРГ, 2 дек — РИА Новости. На следующий год в Оренбуржье продолжится строительство социально-значимых объектов, в частности будут построены семь дошкольных учреждений, которые примут около тысячи детей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. "В следующем году запланированы к открытию ​ детский сад на 60 мест в Абдулино, сад на 60 мест в Шарлыке, детсад на 140 мест в поселке Пристанционный и детский сад на 140 мест в ЖК "Заречье" - на сегодняшний день готовность последнего составляет уже 50 процентов. Поселок Ростоши и ЖК "Дубки" получат сады на 220 и 300 мест", - отмечает пресс-служба.В это году в регионе сдан в эксплуатацию детский сад на 300 мест в Бузулуке, на 300 мест в 14 микрорайоне Оренбурга, а также детсад на 330 мест в 16 микрорайоне областного центра.Пресс-служба также сообщает, что на следующий год в Оренбурге завершится строительство школ в 16 микрорайоне на 1135 мест и Подгородней Покровке – на 500 мест.На сегодняшний день в поселке Река Дема Пономаревского района готовится к открытию школа на 150 мест, школа на 264 места - в поселке Пригородный.Пресс-служба отмечает, что из-за пандемии происходит корректировка планов по строительству и смещение сроков ввода в эксплуатацию некоторых объектов."Коронавирус ​ снизил темпы застройки, увеличил объем задач, стоящих перед подрядчиками, сократил количество кадров на объектах. Несмотря на это, все запланированные образовательные объекты будут построены", - заверяет пресс-служба.

https://ria.ru/20201201/ipoteka-1587135541.html

абдулино

оренбург

бузулук

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абдулино, оренбург, бузулук