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Синоптики предупредили о рекордно высоком давлении в Москве
Синоптики предупредили о рекордно высоком давлении в Москве
Морозная погода с ветром и рекордно высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:48
2020-12-02T11:48
2020-12-02T11:48
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Морозная погода с ветром и рекордно высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в воскресенье при переменной облачности осадков практически не будет, температура будет пониже еще на пару градусов. В Москве ожидается минус 7 - минус 9 ночью, и дневная температура около минус 5 - минус 6 градусов."Но температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы, будет ветерок, поэтому на субботу и воскресенье надо будет одеваться теплее, потому что эффективная температура может оказаться на пару градусов ниже реальной", - отметила синоптик.Позднякова добавила, что Москва будет находиться в зоне высокого атмосферного давления, оно будет близко к рекордным значениям. Так, 6 декабря прогнозируется атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.Ранее на сайте "Метеоновости" столичного "Метеобюро" сообщалось, что атмосферное давление в выходные превысит отметки 765 миллиметров ртутного столба. Для 5 декабря рекорд по давлению принадлежит 2001 году и составляет 764,3 миллиметра ртутного столба, для 6 декабря - 766,9 миллиметра ртутного столба в 2002 году.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Морозная погода с ветром и рекордно высокое атмосферное давление ожидаются в Москве
в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова
.
"В выходные погоду будет определять антициклон. Погода будет в субботу облачная с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночь будет довольно морозной – в городе минус 4 - минус 6, по области до минус 9. Дневная температура в столице минус 2 - минус 4, по области - минус 1 - минус 6", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в воскресенье при переменной облачности осадков практически не будет, температура будет пониже еще на пару градусов. В Москве ожидается минус 7 - минус 9 ночью, и дневная температура около минус 5 - минус 6 градусов.
"Но температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы, будет ветерок, поэтому на субботу и воскресенье надо будет одеваться теплее, потому что эффективная температура может оказаться на пару градусов ниже реальной", - отметила синоптик.
Позднякова добавила, что Москва будет находиться в зоне высокого атмосферного давления, оно будет близко к рекордным значениям. Так, 6 декабря прогнозируется атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба.
Ранее на сайте "Метеоновости" столичного "Метеобюро" сообщалось, что атмосферное давление в выходные превысит отметки 765 миллиметров ртутного столба. Для 5 декабря рекорд по давлению принадлежит 2001 году и составляет 764,3 миллиметра ртутного столба, для 6 декабря - 766,9 миллиметра ртутного столба в 2002 году.