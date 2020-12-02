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https://ria.ru/20201202/covindex-1587283713.html
Covindex за неделю опустился на 0,1 пункта
Covindex за неделю опустился на 0,1 пункта
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 23 по 29 ноября почти... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:04
2020-12-02T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 23 по 29 ноября почти не изменился, снизившись на символические 0,1 пункта - до 74,1 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек снизился по медицинским маскам (на 2%, до 93 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 58 рублей) и антисептикам (на 1%, до 355 рублей). Вырос он только по кусковому мылу - на 4%, до 80 рублей. По остальным товарам набора сохранился на прежнем уровне: по перчаткам - 124 рубля, по лимонам - 46 рублей, по гречке - 81 рубль.Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей практически не изменился, снизившись всего на 0,1 пункта - до 74,1 пункта. Неделей ранее, с 16 по 22 ноября, индекс впервые с начала октября пошел вниз, причем снижение было более ощутимым - на 1,6 пункта.Продажи товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе снизились в среднем на 4%, в основном за счет медицинских масок (на 10%) и антисептиков (на 6%). Впрочем, также снизились продажи лимонов (на 5%), перчаток (на 4%), туалетной бумаги (на 4%) и гречки (на 1%). Выросли только продажи кускового мыла (на 3%).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, в мире

Covindex за неделю опустился на 0,1 пункта

10:04 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек на переходе у кинотеатра "Художественный"
Молодой человек на переходе у кинотеатра Художественный - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 23 по 29 ноября почти не изменился, снизившись на символические 0,1 пункта - до 74,1 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек снизился по медицинским маскам (на 2%, до 93 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 58 рублей) и антисептикам (на 1%, до 355 рублей). Вырос он только по кусковому мылу - на 4%, до 80 рублей. По остальным товарам набора сохранился на прежнем уровне: по перчаткам - 124 рубля, по лимонам - 46 рублей, по гречке - 81 рубль.
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Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей практически не изменился, снизившись всего на 0,1 пункта - до 74,1 пункта. Неделей ранее, с 16 по 22 ноября, индекс впервые с начала октября пошел вниз, причем снижение было более ощутимым - на 1,6 пункта.
Продажи товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе снизились в среднем на 4%, в основном за счет медицинских масок (на 10%) и антисептиков (на 6%). Впрочем, также снизились продажи лимонов (на 5%), перчаток (на 4%), туалетной бумаги (на 4%) и гречки (на 1%). Выросли только продажи кускового мыла (на 3%).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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